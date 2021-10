MMA zápasník diskvalifikovaný po brutálnom zásahu hlavy kolenom: Jednáte podľa inštinktu zabijaka

Kanadský zápasník KB Bhullar pri pletive trafil kľačiaceho súpera kolenom do hlavy, čo znamenalo diskvalifikáciu a automatickú porážku. Pomerne nedávno sa podobného previnenia voči pravidlám dopustil UFC zápasník Peter Yan. Toho stál incident majstrovský opasok.

Jeho súper Tarek Suleiman sa po nepríjemnom zásahu dlho nezdvíhal zo zeme a zasiahnuť museli zdravotníci s nosidlami. Tie napokon našťastie nebolo potrebné použiť, keďže sýrsky zápasník sa sám zúčastnil vyhlásenia o víťazovi.

K celej situácii sa niekoľko hodín po zápase vyjadril na svojom Instagrame Bhullar: „Bohužiaľ, bol som diskvalifikovaný. Ospravedlňujem sa za moju chybu. V klietke sa veci dejú tak rýchlo, že jednáte podľa svojho inštinktu zabijaka. Dúfam, že môj súper je v poriadku a snáď si to niekedy zopakujeme.“

VERY illegal. Hopefully he can recover after dominating on the ground.#UAEWarriors24 pic.twitter.com/YYQ5wGl7MX