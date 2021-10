UFC má druhého najstaršieho šampióna: Brazílčan ukážkovo uškrtil Poliaka

Brazílčan vstupoval do bitky ako outsider, avšak nakoniec sa tešil z prekvapivého víťazstva v druhom kole. Obhajcu Blachowicza najskôr dobre trafil, aby ho následne dostal na zem, kde nasadil ukážkové škrtenie.

Teixeira sa stal v 42 rokoch druhým najstarším šampiónom UFC. V pozápasovom rozhovore taktiež prehovoril o Jiřím Procházkovi ako o jeho ďalšom súperovi. „Si ďalší na rade, kámo! Môžeme bojovať napríklad v máji, alebo neviem kedy. Ale musím si pár mesiacov oddýchnuť,“ povedal v klietke šampión poloťažkej váhy.

42 year old Glover Teixeira gets the submission in the 2nd and is the new champion 😳 #UFC267 pic.twitter.com/3NImzmwd40