Rus súperovu nohu vôbec nešetril: Krik a bolesť!

Do lepšej pozície sa blízko pletiva dostal Jansey Silva, súper ruského zápasníka. Vo chvíľke nepozornosti sa však nechal chytiť za pravú nohu, to Omargadžijev okamžite využil a nohu protivníka začal nepríjemne páčiť v oblasti kolena. Brazílčan síce niekoľko sekúnd odolával, potom však prišiel mohutný výkrik značiaci obrovskú bolesť a bolo po zápase.

