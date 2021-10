Vo svete MMA úraduje ďalší Nurmagomedov: Bratranec hviezdneho Khabiba nekompromisne uškrtil súpera!

Cez víkend vychádzal z klietky turnaja Bellator 269 ako úspešnejší bojovník zo zápasu proti Patrikovi Pietilovi. Po dominantnom výkone si pripísal už svoje tretie víťazstvo pod touto organizáciou. Celkovo nespoznal 23-ročný ruský bojovník horkosť porážky v doterajších 13 zápasoch. Aj preto sa o ňom začína hovoriť ako o horúcom ašpirantovi na opasok ľahkej váhy.

Opasok v danej váhe navyše momentálne hľadá svojho majiteľa, keďže doterajší držiteľ Patricio Pitbull sa role šampióna vzdal. „Keď príde čas bojovať o pás, bude mi úplne jedno, kto tam je a čo dosiahol. Viem len jednu vec – vezmem si pás a odveziem si ho domov,“ sebavedomo povedal Usman Nurmagomedov. Rus si chce v najbližších týždňoch oddýchnuť a potom od promotérov očakáva atraktívneho súpera, ktorý ho posunie na ceste za vysneným cieľom.

