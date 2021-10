Cenný prírastok do rodiny Conora McGregora: Nové Bentley za astronomickú sumu

Zápasník nebojoval v UFC odkedy prehral svoj súboj s Dustinom Poireierom v júli, počas ktorého si zlomil nohu. V rámci svojho voľna si zadovážil nové auto, s ktorým sa pochválil na svojich sociálnych sieťach.

Aktívny je najmä na Twitteri, kde nedávno zmazal svoj príspevok, v ktorom sa vyhrážal rivalovi Tonymu Fergusonovi.

„Ja a ty sa jedného dňa budeme biť a ja ti zasadím poslednú ranu v tvojom živote,“ vyjadril sa McGregor na Twitteri.

The Bentley at the “Bentley” @blackforgeinn pic.twitter.com/bJt9KW0Fu2