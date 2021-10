Otec Igor Vlha sa teší z pódiového umiestnenia v Söldene: Peťa nám tradične zdvihla adrenalín!

Otec slovenskej lyžiarky Petry Vlhovej (26) mohol spolu s ďalšími členmi tímu oslavovať prvé pódiové umiestnenie svojej dcéry v novej sezóne Svetového pohára.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Igor Vlha mal po prvom kole zvýšený adrenalín, ale napokon ho finálne tretie miesto mimoriadne potešilo. Zdôraznil, že to je dôležité najmä pre psychiku.

Po pretekoch prijal ako prvý gratuláciu od trénera Maura Piniho, obaja boli s tretím miestom v sobotnom obrovskom slalome spokojní. "Samozrejme, sme spokojní. Sölden je veľmi dôležitý pre hlavu, ukáže vám, kde sa nachádzate. Petra nám tradične zdvihla adrenalín, ale sme spokojní," uviedol Vlha.

Vlhovej otec uviedol, že Petra bola tento rok v rakúskom stredisku uvoľnenejšia, ako vlani. "Vlani bola nervózna viac, teraz sme trochu inde a vyšlo to. Sme maximálne spokojní. V druhom kole bol dôležitý vrch, a najmä to, že sme zdolali dievčatá z Rakúska."

Petra Vlhová sa cítila pred štartom sezóny najlepšie v živote: Chyby ju pripravili o víťazstvo

Rodičia slovenskej lyžiarky nemohli vo vlaňajšej sezóne absolvovať všetky preteky pre opatrenia v súvislosti so šírením koronavírusu, teraz by ich mali absolvovať viac.

"Sme v bubline, ale to mi nevadí. Je super, že sa vrátili diváci, ale musíme byť opatrní. Bolo tu veľa Slovákov, ale opakujem, treba dávať pozor aby sme takto prežili celú sezónu. V tíme sú obmedzenia a dosť veľké, my sa s manželkou budeme rozhodovať zo dňa na deň. Ale do Levi ideme," prezradil Vlha.

Vyjadril sa aj k atmosfére pred pretekmi, s novým trénerom, ktorý po piatich rokoch nahradil Livia Magoniho, si o dôležitosti dobrého štartu do sezóny niečo povedali: "Rozoberali sme niečo už večer, ale hovorili sme si, že je dôležité, aby sa Petra zaradila k najlepším. Čo sa týka zmeny trénera, netreba za tým nič hľadať, je to v športe úplne normálne. Livio je v mojom srdci, ja ho mám rád, ale skončila sa jedna etapa a začala sa ďalšia."

Vlha sa však nechcel vyjadriť k spolupráci so štábom Ester Ledeckej, ktorá fungovala vlani. Realizačný tím českej lyžiarky uviedol, že so Slovákmi spolupracovať nebudú. "K tomu sa nechcem vyjadriť, na to sa spýtajte pani Ledeckej," odpovedal Vlha.