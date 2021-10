Petra Vlhová sa cítila pred štartom sezóny najlepšie v živote: Chyby ju pripravili o víťazstvo

Pre slovenskú lyžiarku Petru Vlhovú (26) bolo mimoriadne dôležité, aby do novej sezóny Svetového pohára vstúpila úspešne.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Tretie miesto v obrovskom slalome v rakúskom Söldene si cení, i keď priznala, že urobila niekoľko chýb a aj preto bol medzi ňou a druhou Larou Gutovou-Behramiovou viac ako sekundový rozdiel.

Vlhová dosiahla už 45. pódiové umiestnenie v pretekoch SP, z toho 20-krát vyhrala. Na trať prvého kola vyrazila ako siedma v poradí, ale strata v úvode kopca ju napokon odsunula na šieste miesto. V 2. kole sa dokázala zlepšiť o tri priečky.

"Ja si vždy verím, keď nie som po prvom kole na predných priečkach. Viem, že mám na to zlepšiť sa. A hlavne som vedela, aké chyby som urobila v prvom kole. Strata nebola veľká. Dala som do toho všetko, napokon to vyšlo," povedala slovenská lyžiarka.

S výkonom však nebola úplne spokojná: "Chyby tam boli. Mala som dobrú vrchnú časť, trochu som sa trápila v strmej časti. Mala som vyše sekundy na najlepšiu, takže chyby tam boli.

Ale cítila som sa asi najlepšie v živote, myslím to tak, že pred prvými pretekmi sezóny som sa ešte takto dobre necítila. Bola som pokojná, chcela som podať čo najlepší výkon v prvom kole. Splnili sme čo sme chceli," uviedla Vlhová.

Spokojný bol aj jej tréner Mauro Pini, s ktorým sa po pretekoch vrúcne objala a niečo si obaja aj povedali. "Máme s Maurom veľmi dobrý vzťah a aj s mojim tímom. Cítim sa šťastná. Aj pre nás je to povzbudenie. Môj tím mi verí, začiatok je dôležitý aj pre tieto pocity. Všetkým prospelo, že úvod vyšiel a ideme ďalej," povedala Vlhová.

Pretekárky mali v rakúskom stredisku ideálne podmienky, po celý čas svietilo slnko. Slovenskú lyžiarku zaujímalo počasie už pred príchodom do Rakúska.

"Pozerala som počasie už niekoľko dní pred pretekmi a potešila som sa, že bude jasno. Keď je slniečko a pekne, tak to je úplne iné ako keď sneží. Užila som si to a aj divákov. Teším sa, že tu boli ľudia a nie ako minulý rok, keď tu nikto nebol. Je to dôležité a teším sa z toho."

Slovenka športovo uznala, že obe suverénky mali v sobotu lepšiu formu, ale chce sa im priblížiť. Teraz ju čaká oddych a potom tréning na severe Európy. Najbližšie sa vo SP predstaví 13. novembra v paralelnom slalome v Lechu a o týždeň neskôr v slalome vo fínskom Levi.

"Mikaela a Lara ma neprekvapili. Možno keby vyskočil niekto iný, tak ma to prekvapí, ale u nich nie. Boli dnes lepšie. Teraz si trochu oddýchnem, začiatkom novembra ideme do Fínska. Chceme sa sústrediť na slalom, ale potrénujeme aj paralel. Ale príprava bude smerovať najmä na slalom do Levi," uzavrela Vlhová.