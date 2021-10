Veľká rana pre novozélandsky šport: Reprezentant († 25) v ragby po sebe zanechal manželku s dvoma deťmi

Wainui zomrel priamo na mieste nehody po tom, čo jeho auto zišlo z cesty a narazilo do stromu. Presná príčina nehody sa zatiaľ vyšetruje.

Hviezda Super Ragby obliekala počas svojej kariéry dresy tímov Crusaders, Chiefs a National Provinsional Championship Bay of Plenty. Od roku 2015 bol takisto súčasťou novozélandského národného tímu Maori All Blacks, zloženého výhradne z hráčov s maurskými predkami. V najcennejšom drese hrával prakticky dodnes a popýšiť sa mohol štatútom prvého hráča v histórii, ktorý zaznamenal päť zásahov.

„Máme zlomené srdce. Sean, bol si inšpiráciou a nikdy na teba nezabudneme,“ napísal na sociálnych sieťach oficiálny účet All Blacks. Po športovcovi ostala manželka Paige, dvojročný syn a nevlastná dcéra.

A five-try masterclass from Sean Wainui led the @ChiefsRugby to a commanding victory over the @NSWWaratahs in Sydney to close their Super Rugby Trans Tasman season.#SuperRugbyTT #WARvCHI pic.twitter.com/kXp8ZVWbXF