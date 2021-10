Connor McGregor opäť vyčíňal: V Ríme ho obvinili z napadnutia DJ-a

Známy írsky bojovník bol v Ríme kvôli krstinám svojho syna, no okrem príjemnej udalosti si zarobil na ďalší problém.

Počas uplynulého týždňa sa Connor McGregor (33) nachádzal v talianskom hlavnom meste, kde sa v priebehu sobotnej noci vybral na párty do luxusného St Regis Hotel. O hudobný program sa tam staral Francesco Facchinetti (41), a to sa zrejme rodákovi z Dublinu nepozdávalo. Podľa slov talianskeho hudobníka ho pred vyše desiatimi svedkami Connor znenazdajky udrel do tváre, čím mu rozťal peru a zlomil nos. Po incidente hviezda UFC odišla, avšak Francesco okamžite kontaktoval políciu, ktorá už začala vyšetrovanie.