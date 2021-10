Bývalý ruský výsadkár zdolal ôsmu najvyššiu horu sveta: Nič zvláštne? Dokázal to s veľkým hendikepom

Zdolať osemtisícový vrchol v Himalájach je pre obyčajného smrteľníka takmer nemožné. Dosiahnuť to však bez pomoci nôh je priam nadľudský výkon. Ruskému horolezcovi Rustamovi Nabijevovi (29) sa to podarilo.

Začiatkom októbra vyliezol na ôsmu najvyššiu horu sveta Manaslu (8163 m), hoci v roku 2015 prišiel ako výsadkár pri nehode s padákom o obe nohy.

Vlani zdolal Elbrus

Nabievov trek v Nepále trval 34 dní a napokon sa skončil úspešne aj vďaka pomoci piatich šerpov. Dopredu sa 29-ročný bojovník posúval pomocou rúk, výškové rozdiely prekonával na lane, na ktorom ho istili jeho spolulezci.

Vlani zdolal najvyšší ruský vrch Elbrus na Kaukaze, ktorý sa týči do výšky 5642 m a práve vtedy sa v jeho hlave zrodila myšlienka zaútočiť na niektorú z osemtisícoviek. Voľba padla na Manaslu v Nepálskych Himalájach.

Na konci sa cítil ako zbitý

"Chcel som tým ukázať, že v živote je možné všetko, ak ste odhodlaný to podstúpiť. Na konci som sa cítil ako zbitý človek po náročnej fyzickej práci, ale oplatilo sa to. Musel som to dokončiť kvôli všetkým ľuďom, ktorí môj pokus sledovali," uviedol Nabiev pre televíziu Russia 24, cituje ho web theweek.com.

Pár dní po svojom vrcholnom výkone v Himalájach otec dvoch detí dodal: "Veľa som premýšľal o tom, čo som dosiahol. A dospel som k záveru, že som podal neuveriteľný výkon. Hlboko vo vnútri tomu stále nemôžem uveriť."