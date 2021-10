Chce budovať lepšiu budúcnosť: Neuveríte čomu prepožičal svoju tvár Usain Bolt!

Tam by ste osemnásobného olympijského víťaza určite nečakali! Usain Bolt (35), považovaný za najväčšieho šprintéra všetkých čias, kývol na zaujímavú ponuku.

Jamajčan bude tvárou rozsiahlej kampane na propagáciu tlačiarní známeho výrobcu v Európe, na Strednom východe, v Afrike a Rusku.

Tam všade vidí známy výrobca týchto prístrojov Epson šancu expandovať najmä preto, že sa tam zásluhou covidovej pandémie rozmohla práca z domu, tzv. home office a tá si žiada nové technológie.

No a tým trendom doby v prípade tlačiarní je prechod od kazetovej tlače k atramentovej technológii, ktorej dopĺňanie je nielen jednoduchšie, nákladovo efektívnejšie, ale je aj ekologickejšie najmä pre domácu tlač.

No a na to upozorňuje spoločná kampaň Usaina Bolta a výrobcu tlačiarní značky EcoTank. Najrýchlejší človek planéty toto spojenie vysvetlil takto: „Spolupracujem iba so značkami, o ktorých si myslím, že ponúkajú skutočne niečo nové, pokrokové.

Tlačiarne EcoTank odstraňujú problémy s kazetami, takže všetko, čo trochu uľahčí život, je určite dobré. Ale ide o oveľa viac! Máme mnoho spoločných hodnôt, napríklad budovanie lepšej budúcnosti,“ povedal Usain, ktorého tvár sa možno objaví aj u nás.