Delegáti na valnom zhromaždení hlasovali o vedení SOŠV do roku 2024: Siekel ostáva šéfom olympionikov

Bodka za jedným olympijským cyklom a štart do nového ďalšieho s novými posilami prinieslo 60. valné zhromaždenie Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) v bratislavskom hoteli Gate One, ktoré malo prívlastok volebné, a ktorého najdôležitejším rezultátom je potvrdenie Antona Siekela na poste prezidenta SOŠV, ktorý získal mandát do jesene 2024, teda po skončení OH v Paríži.