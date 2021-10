Smutná správa z hádzanej! Zomrela bývalá macedónska reprezentantka Julija Nikoličová († 38) .

Príčina smrti bol infarkt. Nikoličová sa pri ceste domov z Grécka zle cítila v aute. Spoločnosť jej robil manžel. Informácie zverejnili tamojšie médiá.

"Stalo sa to v pondelok neskoro večer. Všetkých nás to šokovalo. Bola úžasný človek. Jej bojovný duch nezvládol túto životnú skúšku.

Roky sa snažila o to, aby sa stala matkou, bohužiaľ jej to nebolo dopriate. Pre tých, ktorí sme ju poznali, sú to ťažké chvíle," povedala bývalá spoluhráčka pre portál sportski.mi.