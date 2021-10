Dlho očakávaný MMA zápas sa blíži: Pôjde o vybavovanie si účtov?

Československá MMA organizácia Oktagon zavŕši ďalší kalendárny rok vo veľkom štýle. Deň pred Silvestrom sa uskutoční jedna z najväčších akcií v histórii tejto organizácie, jej súčasťou bude takisto dlho očakávaný zápas medzi Matejom Peňázom a Vlastom Čepom.

Medzi dvojicou tvrdých chlapíkov to už dlhodobo vrie. Peňáz sa so slovenským bojovníkom so srbskými koreňmi dlhodobo doťahuje aj na sociálnych sieťach a fanúšikovia si tento zápas doslova pýtajú.

„Zápas si prajem po tom, čo som musel kvôli zdravotným problémom odstúpiť zo superfinále Undergroundu. Neberiem to ako vyriaďovanie si účtov, zápas chcem proste kvôli tomu, že som chcel turnaj vyhrať, teraz to budeme môcť dokončiť,“ ozrejmil svoj pohľad na plánovaný duel český bojovník Matej Peňáz.

Ten všetkých svojich doterajších súperov ukončil v prvom kole. Podobný scenár by rád zopakoval i v súboji proti slovenskému bitkárovi. Čepo je v MMA o čosi skúsenejší, doposiaľ nastúpil na osem zápasov, čo je o rovnú polovicu viac.

„Vlasto má síce viac zápasov v MMA, ale tí súperi neboli na nejakej extrémnej úrovni. Aj vďaka tomu, že som porazil Strelczyka, za favorita považujem sám seba,“ sebavedomo hovorí pre český portál sport.cz Peňáz, ktorý pri porovnávaní vyťahuje posledného premožiteľa Vlasta Čepa.

Obaja nadchádzajúci súperi sa už dlhodobo naťahujú prostredníctvom sociálnych sietí, Čepo sa po poslednom víťazstve nad Srbom Kostičom vyjadril, že Peňáza „rozmení na drobné“. Štýlovo sa obaja zápasníci radia k špecialistom na postoj, knokaut tak bude visieť vo vzduchu z oboch strán.