Dobehla ho minulosť: Skúsený tréner doplatil na rasizmus spred 10 rokov

„Milujem Raiders a nechcem byť pre tím záťažou. Ďakujem všetkým hráčom, trénerom, zamestnancom a fanúšikom, nikdy som nikomu nechcel ublížiť,“ stojí v pondelňajšom prehlásení Grudena, ktorý viedol účastníka zámorskej NFL od roku 2018.

Ako uvádza denník Wall Street Journal, teraz už bývalý tréner mal v roku 2011 nazvať riaditeľa hráčskej asociácie DeMaurica Smitha, funkcionára čiernej farby pleti, ako človeka s „veľkými perami ako pneumatiky michelin“.

O svojom desať rokov starom prehlásení tvrdí, že malo riaditeľa obrazne označiť ako klamára, nie černocha. V pondelok sa však v denníku New York Times objavili ďalšie e-maile, v ktorých Gruden popisuje komisára NFL ako „teploša“ a „bezradnú anti-futbalovú k***u“.

