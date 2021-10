Fury po trilógii na margo správania súpera: Je to idiot!

Po remíze dodnes označovanej ako bizarná a sporná v prvom zápase obhájil Tyson Fury svoje víťazstvo z toho druhého. Knokautom svojho súpera v Las Vegas ukončil vzájomnú trilógiu, ktorá sa navždy zapísala do boxerských dejín.

Deontaye Wilder padol v predposlednom kole, čo pre Brita znamenalo udržanie si neporaziteľnosti a celkovo už 31 víťazstvo v profesionálnej kariére. Na druhej strane stojací Američan prehral iba druhý raz, to mu očividne vôbec nechutilo, nakoľko po zápase neprejavil žiadnu známku športového chovania.

„Po zápase som prišiel k nemu a povedal mi, že nechce ukazovať žiadne športové gesto ani prejavovať rešpekt,“ vravel bezprostredne po dueli pre redaktorov BT Sport z chovania súpera značne zaskočený šampión Tyson Fury. „Povedal som mu okej, žiadny problém. Bol som však veľmi prekvapený. Je to idiot,“ uzavrel rodák z Veľkej Británie.

"He said, I don't want to show any sportsmanship or respect. I said no problem... sore loser, an idiot."



Tyson Fury on his post-fight interaction with Deontay Wilder after #FuryWilder3.



