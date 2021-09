Niektoré zápasy na OH v Riu boli zmanipulované, vyšetrovanie pokračuje

Niektoré zápasy v boxe na olympijských hrách 2016 v Riu de Janeiro boli zmanipulované rozhodcami.

Medzinárodná boxerská asociácia (AIBA) poverila vyšetrovaním Richarda McLarena, ktorý zistil, že niektorí funkcionári AIBA vyberali rozhodcov tak, aby ovplyvnili zápasy.

"Rozhodcom povedali, kto by mal vyhrať. Informácie dostali ráno pred zápasmi," povedal McLaren. Nedokázal však identifikovať, kto bol v konečnom dôsledku zodpovedný za ovplyvňovanie zápasov a výber víťazov. Na OH do Tokia nenominovali ani jedného arbitra, ktorý rozhodoval zápasy v Riu.

Medzinárodný olympijský výbor (MOV) však zostal nespokojný s fungovaním AIBA, ktorú od roku 2016 vedie ruský podnikateľ Umar Kremlev. MOV zároveň uviedol, že má obavy, pretože dostal sťažnosti na rozhodovanie a posudzovanie dvoch veľkých tohtoročných akcií AIBA - ázijských majstrovstiev a majstrovstiev sveta mládeže.

MOV zatiaľ odmietol potvrdiť, či box zostane v olympijskom programe na hrách 2024 v Paríži. Vyšetrovanie McLarena sa teraz rozšíri a preveruje sa, či nedošlo ku korupcii vo vedení asociácie AIBA. Informovala o tom agentúra AP.