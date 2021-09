Český kajakár sa hnevá: Slováci nám zmarili prípravu, oni tam trénovali celú jar

Majstrovstvá sveta vo vodnom slalome 2021 budú v Čunove. Českej výprave sa nepáči, ako sa organizátori k nim zachovali.

Budúci týždeň šampionát začne v disciplíne single kanoe, kajaku a extrémneho slalomu. Táto mladá disciplína bude mať premiéru na olympiáde v Paríži 2024.

Prvýkrát sa táto disciplína objaví na MS a medzi elitu v kategórii extrémneho slalomu patrí Čech Vít Přindiš, ktorý tento rok aj v iných disciplínach dominoval. Čech skritizoval organizátorov v Čunove.

"Je to zložitá téma. Chcel som tam byť čo najviac, ale Slováci to zakázali. Nemali sme tam prístup, zatiaľ čo oni mohli byť na kanáli celú jar.

Bolo to divné. Mali sme ísť na sústredenie, zaplatili sme zálohy a potom nám povedali, že to nejde. Vymýšľali si dôvody, ako to, že je to stavenisko alebo kvôli covidu…

Sme nahnevaní. Nespomínam si, že by nám niekde zakazovali sústredenia. Nemci, Francúzi tam chystali presun lodí, Jessica Foxová hovorila, že je to skoro na bojkot," povedal Přindiš v rozhovore pre sport.cz.