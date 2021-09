Fenoglio končí pri ženskej reprezentácii! Písali sme históriu slovenského volejbalu

Marco Fenoglio (51) nebude pokračovať vo funkcii trénera slovenskej ženskej volejbalovej reprezentácie.

Vedenie Slovenskej volejbalovej federácie (SVF) sa rozhodlo s 51-ročným Talianom nepredĺžiť zmluvu. Spolu s ním končí pri družstve aj jeho krajan, asistent Stefano Micoli. Meno nového trénera bude známe v priebehu dvoch mesiacov.

Fenoglio trénoval Slovenky od roku 2018, tím viedol na dvoch majstrovstvách Európy (2019, 2021). Pod jeho vedením odohrali slovenské volejbalistky 57 zápasov, z ktorých vyhrali 25, prehrali 31 a jeden duel sa skončil nerozhodne (prípravný zápas s Českom 2:2).

"V zmluve som mal klauzulu, že ak postúpime na majstrovstvá sveta 2022, tak sa kontrakt automaticky predĺži. Na svetový šampionát sme sa nekvalifikovali, takže je všetko jasné," povedal Fenoglio v rozhovore pre web Slovenskej volejbalovej federácie.

V rokoch 2009 až 2011 bol Fenoglio asistentom Emanueleho Zaniniho pri mužskom národnom tíme. Pri slovenských reprezentáciách tak strávil sedem rokov.

"Na Slovensku som sa cítil ako doma, milujem vašu krajinu. Mám rád mentalitu vašich ľudí a veľmi som si zvykol na život na Slovensku. Hodnotím to akú úspešnú misiu, veď s mužmi som bol pri víťazstve v Európskej lige a v ženskej reprezentácii sme na fantastických domácich majstrovstvách Európy postupom do osemfinále písali históriu. Vždy sme sa snažili dať tímu čo najviac, pracovali sme naplno a som rád, že to malo zmysel. Takmer všetci hráči a hráčky sa dostali cez reprezentáciu do zahraničných líg, a to je takisto veľmi dôležité," dodal taliansky kouč.

Na domácom šampionáte v Bratislave 2019 vyhrali Slovenky v skupine tri zápasy a postúpili do osemfinále, na nedávnych ME v chorvátskom Zadare sa medzi 16 najlepších nedostali. V kľúčovom zápase o postup nevyužili proti Bieloruskám tri mečbaly a napokon z vedenia 2:0 prehrali 2:3.

"Mali sme tri šance ukončiť zápas a vybojovať si postup. Žiaľ, nevyužili sme ani jednu. Našou úlohou bolo pripraviť tím tak, aby si vytvoril šancu na víťazstvo a na postup. To sa podarilo, ale tréner nemôže naskočiť na ihrisko. Mali sme položiť loptu na zem a ukončiť zápas. Ale aj taký je šport, dievčatám nič nevyčítam, pretože viem, že takisto veľmi chceli. Žiaľ, nevyšlo to," pokračoval Fenoglio.

Pod jeho vedením sa Slovenky dostali v svetovom rebríčku FIVB na 24. miesto, kde figurovali pred ME 2021. Bolo to historické národné maximum, predtým ním bolo 26. miesto mužov z januára 2012 a augusta 2017. Aktuálne je tím na 32. pozícii.

"Som veľmi hrdý, že sme sa dostali tak vysoko. Škoda, že sme sa tam neudržali po majstrovstvách Európy, aby sme mali šancu postúpiť na svetový šampionát, ale nedá sa nič robiť. Mali sme náročné leto, čas na prípravu na majstrovstvá Európy nebol dlhý a navyše sme z piatich týždňov jeden stratili, pretože v Grécku neboli ideálne podmienky.

Museli sme sa s tým však popasovať. Celkovo si myslím, že sme nemohli spraviť viac. V priebehu troch rokov sme dosiahli výborné výsledky, odohrali sme fantastické domáce majstrovstvá Európy, tento rok sme zaváhali v prvom zápase proti Maďarkám, ale potom sme bojovali a postup sme mali v rukách. Vždy sa dá dosiahnuť viac, ale viem, že sme vždy pre úspech spravili maximum," dodal.

Fenoglio má povesť náročného trénera, ktorý od hráčok vyžadoval vždy maximum. "Myslím, že sa nám podarilo za tie tri roky posunúť tím vpred. Snažili sme sa pracovať na mentalite a charaktere, aby hráčky nechali na ihrisku maximum. Nebolo to vždy jednoduché, ale našli sme spoločnú cestu.

Väčšina dievčat pochopila, že tvrdá práca nebola dôležitá len pre leto v národnom tíme, ale mala zmysel aj pre ich budúcu kariéru. Pracovali sme na technike aj sile a verím, že baby sú natoľko múdre, že si z toho dokážu niečo zobrať. Dúfam, že sa odo mňa niečo naučili. Ja sa nemením, mojou filozofiou je, že cesta k úspechu vedie len cez tvrdú prácu. Verím, že som na Slovensku po sebe niečo zanechal," uzavrel taliansky kormidelník.