Obdarená boxerka z Austrálie prekvapila: Váženie v sexi bielizni!

Austrálska boxerka Ebanie Bridges (34) si na váženie rada zoberie sexi bielizeň. Zvyčajne to je farebne zladená podprsenka a nohavičky.

Fanúšikovia milujú jej bujaré poprsie, ktoré vždy u mužského publika spôsobujú záujem.

V civilnom živote je učiteľka a niektorí zarytí fanúšikovia boxu ju prezývajú „prsnatá kráska“.

Boxerka Ebanie Bridges sa cez víkend postavila do ringu a zvíťazila nad Mailys Gangloff na body. Neskôr sa ukázalo, že obdarená boxerka bojovala s vážne poranenou rukou.

"Včera som vyhrala, ale musela som bojovať so smolou. Mala som zranenú pravú ruku a zhoršovalo sa to. Ale nebola by som to ja, keby neprišla nejaká dráma alebo zranenie, že? Rešpekt mojej súperke, pretože je silná,“ povedala Ebanie Bridges.