Vodný slalomár Mirgorodský siahal na pódium vo Svetovom pohári: V celkovom poradí je zatiaľ najlepší!

Slovenský vodný slalomár Marko Mirgorodský (22) obsadil 5. miesto na podujatí 3. kola Svetového pohára.

V španielskom La Seu d'Urgell sa darilo aj Monike Škáchovej, ktorá bola na 7. priečke.

Mirgorodský mal na konte dve trestné sekundy a za víťazom Miquelom Traveom zaostal o 3,81 sekundy, druhý bol David Florence z Veľkej Británie (+0,32) a tretí Nemec Franz Anton (+1,61).

"Išlo sa mi fajn a cítil som sa na trati dobre. Na spodnej časti trate prišiel trochu zbytočný ťuk, ktorý ma mrzí. Piate miesto je pekné umiestenie, ale stále trochu chýba k pódiu. Zatiaľ to bolo celý rok veľmi tesné a verím, že sa mi v ďalšom kole Svetového pohára podarí vylepšiť moju bilanciu a konečne to padne," uviedol Mirgorodský na webe Slovenskej kanoistiky canoe.sk.

Dvadsaťdvaročný Mirgorodský sa pred budúcotýždňovým finálovým podujatím SP dostal na čelo celkovej klasifikácie.

"Je to super pocit byť priebežným lídrom, ale ešte je predo mnou veľa roboty, pretože posledný Svetový pohár je za dvojnásobné body. Verím, že sa mi podarí urobiť dobrý výsledok a udržím si možno aj priebežnú líderskú pozíciu."

Druhý slovenský zástupca Alexander Slafkovský mal síce iba jednu penalizáciu, ale vinou výrazne pomalšej jazdy skončil desiaty s mankom 22,35 sekundy na víťaza.

Tretí slovenský singlista Matej Beňuš sa nedostal do najlepšej desiatky, keď v semifinále obsadil až 16. priečku. O postup ho obrali štyri trestné sekundy.

Škáchová bola jediná slovenská zástupkyňa v ženskej súťaži. Hoci predviedla vo finále čistú jazdu, za víťazkou Jessicou Foxovou z Austrálie zaostala o 11,95 sekundy. Druhá bola Češka Tereza Fišerová s mankom 6,32 s, tretie miesto obsadila Španielka Nuria Vilarrublová (+7,36).

"Finále sa mi išlo dosť dobre. Bola som pripravená na to, že si idem jazdu užiť a je dobré, že som sa dostala do finále. Napokon som vo finále urobila jednu chybu, no dokázala som zájsť čistú jazdu a z toho som rada," zhodnotila preteky Škáchová.

Jej krajanky Zuzana Paňková a Soňa Stanovská zostali pred bránami finále. Debutantka vo Svetovom pohári Paňková skončila na 18. pozícii, Stanovská mala smolu, keď sa jej ušli až dve 50-sekundové penalizácie a v klasifikovali ju na 27. mieste.

3. kolo SP - finále - výsledky:

C1 ženy: 1. Jessica Foxová (Aus.) 93,07 s (0), 2. Tereza Fišerová (ČR) 99,39 (2), 3. Nuria Vilarrublová (Šp.) 100,34 (2), 4. Mallory Franklinová (V. Brit.) 100,55 (2), 5. Monica Doria Vilarrublová (And.) 102,39 (4), 6. Miren Lazkanová (Šp.) 103,27 (2), 7. Monika ŠKÁCHOVÁ (SR) 105,2 (0), ... v semifinále 18. Zuzana PAŇKOVÁ 122,02 (8), 27. Soňa STANOVSKÁ (obe SR) 218,34 (106)

C1 muži: 1. Miguel Trave (Šp.) 88,81 (2), 2. David Florence (V. Brit.) 89,13 (0), 3. Franz Anton (Nem.) 90,42 (2), 4. Luka Božič (Slovin.) 92,09 (2), 5. Marko MIRGORODSKÝ (SR) 92,62 (2), 6. Flavio Miccozzi (Tal.) 92,98 (0), ... 10. Alexander SLAFKOVSKÝ 111,16 (2), ... v semifinále 16. Matej BEŇUŠ (SR) 95,14 (4)