Tréner slovenských volejbalistov Marek Kardoš: Po Tallinne si zahrať v Ostrave!

Vždy mal len tie najvyššie ciele. Ako hráč, aj ako tréner! Tréner volejbalistov Slovenska Marek Kardoš (47) to dokázal rýchlo odpoveďou na otázku, s čím by bol po európskom šampionáte spokojný: „Zahrať si po Talline aj v Ostrave!“

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Na severe Moravy sa bude hrať osemfinále ME, na ktorých Slováci štartujú jedenásty raz v histórii a ôsmykrát za sebou, pričom medzi elitou nechýbali od roku 2007! Kontinentálny šampionát sa uskutoční od 1. do 19. septembra v Poľsku, Česku, Estónsku a Fínsku, semifinále a boje o medaily sa odohrajú v Poľsku.

„Príprava bola výborná. Mali sme svoje problémy, máme však k dispozícii to najlepšie, čo môžeme mať. Generačnú obmenu cítiť, ale všetci vieme, že tu sa už hrá veľký volejbal. Treba odovzdať maximum a ukázať to najlepšie, čo v nás je. Naším cieľom je postup zo skupiny, kľúčové by mali byť súboje s Lotyšskom a Chorvátskom,“ spustil kouč, ktorý sa najviac tešil na prvého súpera v tallinnskej skupine.

A jeho plán, ako sa prepracovať z Tallinnu do Ostravy, je jednoduchý: „Potrebujeme dostať pod seba dvoch súperov!“

Aj diváci

Rovnako ako ženský, aj mužský kontinentálny šampionát sa hrá v štyroch krajinách: Poľsku, Česku, Estónsku a Fínsku, semifinále a súboje o medaily budú hostiť Katovice.

„Aj tam by som sa rád pozrel,“ poznamenal tréner, ktorý má u našich severných susedov dobré meno. S tímom AZS Čenstochová v roku 2012 získal európsky Challenge Cup.

V Estónsku momentálne platia priaznivé opatrenia v súvislosti s koronavírusom, v Tallinne budú zápasy otvorené aj pre divákov. K dispozícii by mala byť plná kapacita sedemtisícovej arény Saku Suurhall.

Dvaja pamätníci

Pred dvoma rokmi na európskom šampionáte v Belgicku Slováci tesne nepostúpili do osemfinále, cestu zo základnej skupiny im v posledný deň zahatala prehra Nemcov so Španielmi a obsadili 19. miesto, čo je ich najhorší výsledok v ére samostatnosti.

Ten najlepší - 5. miesto dosiahli na ME 2011 v Rakúsku a Česku, slovenský tím viedol taliansky tréner Emanuele Zanini, súčasný tréner Chorvátska, predposledného súpera Slovenska v Tallinne... Posledný postup do osemfinále v r. 2013 zažili z tohto kádra dvaja, a to Matej Paták a Peter Michalovič.

Naši na me

- piatok 3. 9. - 19.00: Francúzsko - Slovensko 3:0

- sobota 4. 9. o 15.00: Slovensko - Estónsko

- pondelok 6. 9. o 16.00: Lotyšsko - Slovensko

- streda 8. 9. o 16.00: Slovensko - Chorvátsko

- štvrtok 9. 9. o 16.00: Nemecko - Slovensko

Všetky zápasy odvysiela RTVS na Dvojke

Naši na EuroVolley 2021

- nahrávači: Filip Palgut (Kladno), Samuel Goč (Košice)

- smečiari: Tomáš Kriško (Craiova), Matej Paták (Nancy), Patrik Pokopec (Myjava)

- blokári: Šimon Krajčovič (Montpellier), Peter Ondrovič (Aalst), Michal Zeman, Filip Mačuha (obaja Myjava)

- univerzáli: Peter Michalovič (Foinikas Syros), Filip Gavenda (Roeselare), Július Firkaľ (Burgas)

- liberá: Ľuboš Nemec (VKP Bratislava), Martin Turis (Komárno)