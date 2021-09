Kolaps priamo v olympijskej dedine: Svetová trojka v paratenise skončila v nemocnici

Incident sa stal v stredu večer miestneho času, keď sa 32-ročný paralympionik sťažoval na náhlu nevoľnosť.

Podľa portálu insidethegames.biz bol Gerard po príchode do nemocnice pri vedomí a reagoval, prvotné vyšetrenia naznačili problém so srdcom. "Dúfame, že čoskoro budeme môcť priniesť viac informácií, teraz žiadame o rešpektovanie jeho súkromia," uviedol v stanovisku Belgický paralympijský výbor.

Keď mal Gerard desať mesiacov, diagnostikovali mu mozgovú obrnu. K incidentu došlo priamo v olympijskej dedine, kde 32-ročný paratenista náhle skolaboval. Podľa posledných informácií už je Belgičan pri vedomí a reaguje.

Gerard prehral v pondelkovom zápase 3. kola dvojhry so Španielom Danielom Caverzaschim. Podobný osud ho postihol i vo štvorhre, kde spolu s kolegom Vandorpom nestačili na britský pár Reid-Hewett.

Belgičan má na konte zlato z paraolympijských hier v Riu a tento rok vyhral grandslamové turnaje v Austrálii a Wimbledon. Takisto je štvornásobným šampiónom v štvorhre a vo svetovom rebríčku mu v dvojhre patrí tretia priečka.

The ITF would like to wish @JoachimGerard a full and speedy recovery after he was taken ill at the Tokyo 2020 Paralympic Village on Wednesday#Tokyo2020 | #Paralympics