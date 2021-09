Skvelý deň pre slovenských reprezentantov: Dominantné finále v podaní Andrejčíka a ďalšie cenné kovy

Slovenskí športovci na paralympijských hrách v japonskom Tokiu získali v stredu už tri medaily.

O zlato sa postaral boccista Samuel Andrejčík, bronz si v parastolnom tenise vybojovali Boris Trávníček s Petrom Mihálikom v kategórii TT4-5 aj Ján Riapoš s Martinom Ludrovským v kategórii TT1-2. Bronz z Ria de Janeiro v hode kuželkou obhájil paraatlét Marián Kuřeja.

V kategórii BC4 získal Samuel Andrejčík pred piatimi rokmi v brazílskom Riu de Janeiro striebro a jeho istotu mal už pred stredajším finále. V ňom bol jeho vyzývateľom Pornchok Larpyen z Thajska, ktorý Slováka zdolal v základnej skupine. Finále sa však nieslo v znamení 24-ročného Andrejčíka, ktorý v každej zo štyroch zmien získal bod a súboj o medaily vyhral 4:0.

"Vyšlo mi všetko, čo som chcel. Získať zlato v jednotlivcoch bol po striebre v Ria môj sen a dnes sa naplnil. Som nesmierne šťastný, že to vyšlo. Finále bolo all in, vabank. Kto urobí chybu prehrá. Musel som sa totálne koncentrovať. Ale klaplo to. Aj keď mal Thajčan dobré lopty, nemal som problém situáciu vyriešiť. Od rána som sa cítil dobre, aj rozcvička mi vyšla. Je skvelé, že som tých päť rokov prípravy takto zúročil," zhodnotil na webe paralympic.sk nový paralympijský šampión, ktorý však nemá priestor na oslavu. Už vo štvrtok ho totiž so spoluhráčmi čaká prvý duel v súťaži tímov. Slováci v nej obhajujú zlato z Ria a v prvom súboji ich čaká finálový súper spred piatich rokov - Brazílčania.

V semifinále tímovej súťaže v parastolnom tenise v kategórii TT4-5 slovenskí reprezentanti nepostúpil zo semifinále, podľahli v ňom Číňanom 0:2. Obe stretnutia však boli veľmi tesné, keď Slováci najprv prehrali vo štvorhre 2:3 a potom nad sily Borisa Trávníčka bol Cchao Ning-ning a zdolal ho 3:2. Trávníček pritom v rozhodujúcom piatom sete viedol 9:4. "To hádam len ja dokážem prehrať takto rozohraný zápas," povedal 23-ročný Trávníček a doplnil: "Bude to mrzieť dlho, ale získať bronz je tiež super." V kategórii TT1-2 Ján Riapoš s Martinom Ludrovským tiež prehrali svoje semifinále, nestačili v ňom na francúzske duo Stéphane Molliens, Fabien Lamirault a podľahli mu 0:2. Rovnako ako Trávníček s Mihálikom si tak vybojovali bronz.

V paraatletike Marián Kuřeja štartoval v Tokiu ako obhajca bronzu z Ria de Janeiro 2016 a prvé tri pokusy mu vôbec nevyšli. Vo štvrtom zaznamenal "poisťovacích" 27,51 m a bol priebežne štvrtý, v piatom sa výkonom 30,66 m posunul na druhú priečku a v šiestom už túto métu neprekonal. Kuželka vo vzdialenosti 30,66 m by Kuřejovi pred piatimi rokmi stačila na zlato, takto musel na druhej priečke za Rusom Musom Tajmazovom čakať na výkony zostávajúcich dvoch súperov. Napokon mu to stačilo na bronz rovnako ako v Riu. Zaujímavosťou je, že v Tokiu rovnako ako v Riu medailu Kuřejovi zabezpečil piaty pokus v súťaži.