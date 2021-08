Barborík po náročnom období života do titulového boja: Budem rozdávať pokuty!

Vojto Barborík (28) je bezpochyby jedným z najlepších MMA zápasníkov akých Slovensko a Česko kedy malo.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Na borca z Nitry čoskoro čaká titulový zápas na Oktagon 27 proti Ivanovi Buchingerovi, ktorý je stálicou slovenskej scény miešaných bojových umení. Obaja sú rešpektovanými “zemiarmi“, ktorých zápasnícke schopnosti sú na najvyššej úrovni. Aj to je dôvod, prečo by sa zápas mohol konať v prvom kole hlavne na nohách.

,,Od Bukiho (Buchingera) očakávam, že bude nezlomný, bude tlačiť, takže sa nemôžem nechať zaskočiť. Bude slizký ako had, no na všetko budem pripravený,“ konštatoval Barborík, ktorý z 13-tich kariérnych triumfov vyhral desaťkrát vďaka submisii.

Za slovenským zápasníkom stojí atraktívny príbeh, v ktorom dokázal, že sa najbližším chrbtom neotočí za žiadnych okolností. Kvôli rodine sa v posledných mesiacoch nedostal do zápasu, teraz už je ale stopercentne pripravený.

,,Mali sme rodinné problémy, moja mama aj otec sú ťažko chorí. A sestry sa odsťahovali, takže som na to zostal sám. Bolo to náročné obdobie, hlava nebola v poriadku, keďže som stále myslel na rodičov. Nevedel som, kde mám hlavu a čo treba vybaviť skorej, takže som si dal od zápasov prestávku, pokiaľ som to nevyriešil. Už sú rodičia v poriadku, z čoho sa veľmi teším, takže sa rovnako teším aj do zápasu,“ povedal v príjemnom rozhovore Barborík, ktorý rodičov navštevuje každé ráno, aby sa uistil, že sú v poriadku.

Vojto začal s bojovými umeniami už ako šesť-ročný, keď sa pustil do zápasenia vo voľnom štýle a rovnako aj v grécko-rímskom štýle. MMA ho očarilo ako 18-ročného a odvtedy sa tejto lásky nevzdal.

Začínal v Nitre, neskôr sa dostal do bratislavského gymu OFA, kde sa stretol s trénerskou stálicou Iljom Škondričom, ktorý mu vymyslel nevídanú prezývku „NRP“.

,,Znamená to nitránsky rozdávač pokút. Vznikla raz na tréningu, keď som rozdával ťažký Ground and Pound (údery na zemi) lakťami a Ilja vtedy povedal, že hádžem chlapcovi pokuty, nitránske pokuty. Zapáčilo sa nám to, a preto mi to neskôr prischlo. Aj proti Ivanovi som pripravený rozdávať nielen pokuty, ale aj otvárať konzervy (úsmev),“ konštatoval talentovaný grappler.

Barborík okrem Oktagonu bojuje aj v KSW. V prestížnej poľskej organizácii ešte posledné slovo nepovedal, ciele má nastavené ako sa patrí s jeho skóre 13-1 poriadne vysoko.

,,Mám dovolené striedavé štarty v rámci organizácii. Uvidíme ako na tom budem po tomto zápase, neskôr by som mal znova totiž bojovať v KSW. Zisk titulu v Oktagone je pre mňa dôležitý míľnik a potom chcem stúpať krôčik po krôčiku. Láka ma Amerika a Ázia, keby som získal titul v KSW, tak by sa mi tam určite otvorili dvere. Neodmietol by som žiadnu americkú organizáciu, no veľmi sa páči aj ONE Championship,“ povedal cieľavedomo borec, ktorý má aktuálne na konte 10 výhier za sebou.

K MMA status zlého chlapca nepochybne patrí, v tomto smere si svoje prežil aj borec z Nitry.

,,Minulosť bola všelijaká. Prežil som si na ulici svoje a som rád, že som z toho vonku. Som rád, že sa venujem len športu a našťastie som sa vďaka nemu nedostal do nejakých veľkých problémov. No priznám sa, že piatky a soboty som chodil von a aj keď som nebol iniciátorom konfliktov, nebolo to na druhú stranu tak, že by som z nich zutekal. Bola to klasická puberta,“ dokončil.

Pred každým z posledných zápasov nechýbali otázky novinárov, ktoré sa týkali jeho perfektného skóre. Tlak si napriek perfektnej šnúre víťazstiev, ktorá je atraktívna aj pre veľké organizácie nepripúšťa.

,,Nemyslím na to, ani som si to neuvedomoval pokiaľ s tým neprišli médiá. Nejdem si to koľko mám výhier, viem, že to veľa chalanov zožralo. Rituál pred zápasom nemám a stres? Taký zdravý prirodzený. Viem čo tam idem robiť a to aj robím. Ja si to skôr užívam, snažím sa to celé akceptovať a robím čo cítim. Vtedy zmením focus na vetu – aaaa ide sa do roboty,“ povedal príjemný Vojto Barborík pred titulovým zápasom na Oktagon 27, ktorý sa uskutoční 11.9. v Bratislave na štadióne Ondreja Nepelu.