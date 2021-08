Paraolympiáda prináša krásne príbehy: Z päťpercentnej šance na prežitie zlatá medaila

Britský vozičkár Andrew Small po zisku zlatej medaily odhalil svoj životný príbeh.

„Keď som sa v roku 1993 narodil, vážil som len 620 gramov. Mal som len 5 % šancu na prežitie. Dostať sa až sem je úplné bláznovstvo,“ povedal bezprostredne po zisku svojho životného športového úspechu.

Brit Andrew Small pred štartom disciplíny nepatril do okruhu favoritov. Bojovný 28-ročný pretekár však výborne odštartoval a až do konca pretekov pred seba nikoho nepustil. Vďaka tomu došiel do cieľa s časom 17,73 sekundy a získal zlatú medailu.

Do športového odvetvia sa pritom britský pretekár dostal vskutku zaujímavým spôsobom. „Sledoval som olympiádu v Londýne 2012 a nechal som sa inšpirovať Davidom Weirom a Hannah Cockroftovou. O štyri roky neskôr som už pretekal v Riu, bolo to naozaj zvláštne,“ popisoval svoj príbeh dojatý Small.