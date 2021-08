Zuzana Paňková je vodnoslalomárskou raritou: Supertalent zvláda všetky disciplíny!

Taký medailový výlov v jej veku nemali na konte ani legendy slovenského vodného slalomu! Ani Martikán, ani Kaliská, ani Dukátová!

Zuzana Paňková v slovinskom Solkane získala tri zlaté medaily a bronz, každú v inej disciplíne.

„Som veľmi šťastná, nečakala som to. Vedela som, že to bude ťažké a aj bolo. Každý deň som sa však sústredila a oplatilo sa,“ boli skromné slová členky ŠCP Bratislava po návrate domov.

Na ME juniorov a do 23 rokov bola zlatá v hliadkach, K1 a C1 a bronz získala v novinke z divokej vody extreme slalome. „A ten sme ešte riadne ani netrénovali,“ pridal sa do debaty tréner Peter Murcko, ktorý dohliada na vývoj supertalentu z Hornádu.

Áno, sympatické žieňa nevyrástlo ani na Váhu v Liptovskom Mikuláši, ani na Dunaji v Čunove! „Na týchto vodách len trénujeme. Ani neviem spočítať, koľko kilometrov na trase Košice - Liptovský Mikuláš a Košice - Bratislava sme najazdili, aby sme si kvalitne zatrénovali...“ povzdychol si tréner, pre ktorého sú medaily odmenou za všetko snaženie sa a veľké úsilie, ktoré museli vynaložiť na ceste medzi špičku.

Čím to je, že je jeho zverenka taká úspešná vo všetkých disciplínach vodného slalomu, vysvetlil veľmi jednoducho: „Zuzka je stručne povedané všestranný talent. Na čo siahne, to jej ide! Navyše je skvelá aj v tom, že dokáže neskutočne efektívne trénovať a netreba jej opakovať, čo treba robiť inak. Jej to stačí povedať raz, a ona si to pamätá a viac to zle neurobí, na to sa môžem spoľahnúť,“ dodal Peter Murcko, ktorý verí, že tento medailový výlov jej len základom zbierky, ktorá sa bude každým štartom rozrastať.

O kvalite jej výkonov hovorí aj fakt, že cenné kovy získala medzi juniorkami, no jej časmi by ich mala aj v kategórii do 23 rokov. Treba pridať aj ďalší fakt: dlho bola v hre o miestenku do Tokia!

„Tokio by bola bomba, ale my ideme postupne. Stále ešte len zbierame skúsenosti, ktoré zúročujem pri každom ďalšom štarte,“ doplnil P. Murcko, ktorý dúfa, že jej úspechy pomôžu k dobudovaniu areálu pre vodný slalom aj pri jej rodných Košiciach. Malo by to byť v rámci výstavby protipovodňových hatí na Hornáde pri Ťahanovciach, na ktorých by sa malo začať pracovať už tento rok. Ak...