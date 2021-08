Parastrelkyňa Vadovičová nezopakovala zlato z Ria: Roky som dominovala a teraz ma dostali!

Slovenská parastrelkyňa Veronika Vadovičová (38) skončila na PH 2020 v Tokiu v disciplíne R2 vzduchová puška v stoji na štvrtom mieste.

V napínavom finále dosiahla výkon 206,0 b a iba tesne jej unikla medaila. Neobhájila tak zlato z Ria 2016.

Zlato získala pri svojej paralympijskej premiére Avani Lekharová z Indie, ktorá navyše výkonom 249,6 vyrovnala tri roky starý svetový rekord Ukrajinky Ščetnikovej, tá skončila v Tokiu na bronzovej priečke.

Vadovičová postúpila do osemčlenného finále tretím najlepším výkonom v kvalifikácii (624,9). V ňom si po desiatich ranách vzduchovej pušky na 60 rán držala prvé miesto spoločne s 19-ročnou Lekharovou, vzápätí však začala v poradí klesať. V súboji o najlepšiu trojku mala navrch Číňanka Žang, ktorá si ustrážila náskok troch desatín bodu pred Slovenkou.

"Čo mám povedať. Som sklamaná. Aspoň nejakú medailu som určite čakala, no tentoraz to nevyšlo," priznala pre paralympic.sk 38-ročná Vadovičová.

"Roky som viedla rebríčky, bola pre súperky výzvou a teraz ma dostali. Prichádzajú mladé baby a teraz im to vyšlo. Dve najmladšie brali medailu. To víťazstvo Indky je prekvapením, ale indický tím ide v poslednom čase v streľbe výrazne dopredu."

Po treťom mieste v kvalifikácii jej nenapadlo, že zostane bez medaily.

"Bol to môj najhorší finálový výsledok za 2-3 roky. Potrebovala by som o päť bodov viac. Sama neviem prečo, ale padali mi stále nízke finálové desiatky. Z technického hľadiska to bolo jedno z mojich najlepších finále. Mala som dobrú pozíciu, netriasla sa mi ruka, ako sa mi bežne trasie, ale nestačilo to. Život však ide ďalej. Musím to zahodiť za hlavu," dodala Vadovičová. Druhá disciplína, vzduchová puška v ľahu, ju čaká v stredu 1. septembra, aj v nej bude obhajovať zlato z Ria.



PH 2020 - parastreľba

R2 vzduchová puška v stoji - finále: 1. Avani Lekharová (India) 249,6 - svet. rekord, 2. C. Žang (Čína) 248,9, 3. Iryna Ščetniková (Ukr.) 227,5, ..., 4. Veronika Vadovičová (SR) 206,0