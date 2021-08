Diamantová liga v Paríži: Zapletalová si myslela, že je posledná

Vynikajúci výsledok. Slovenská atlétka Emma Zapletalová obsadila na mítingu Diamantovej ligy v Paríži na 400 metrov prekážok 6. miesto.

V pretekoch s absolútnou svetovou elitou zabehla tohtoročná európska šampiónka do 23 rokov čas 55,61 sekundy. Na štadióne Charléty v Paríži zvíťazila časom 54,44 s Panamčanka Gianna Woodrufová.

V silnej konkurencii zdolala Zapletalová svoju predchodkyňu na európskom tróne v kategórii 23-ročných, Belgičanku Couckuytovú (56,36) a aj vicemajsterku sveta 2015 Littleovú z USA (57,18).

„Nevedela som, čo od týchto pretekov čakať, keďže oba vrcholy sezóny – ME do 23 rokov aj olympiádu – už mám za sebou. Necítila som sa vôbec zle, na tréningoch sa mi behalo fajn. Čas by veru mohol byť lepší, ale teší ma šieste miesto, lebo v prvej chvíli v cieli som si myslela, že som posledná,“ priznala Zapletalová.

Až na desiatu prekážku ostatné zvládla bez zaváhania. „Tú som sa už neodvážila ísť na 16 krokov. Zrejme už na mňa dolieha pomaly únava,“ dodala slovenská atlétka.