Parastolná tenistka Alena Kánová získala v Tokiu striebro: Ani vo sne by mi to nenapadlo

Máme už tretiu medailu! Parastolná tenistka Alena Kánová (41) získala na PH v Tokiu striebro. V nedeľňajšom finále prehralas Číňankou Süe Ťüan 0:3. Prvé dva cenné kovy vybojoval pre Slovensko paracyklista Jozef Metelka, ktorý sa postaral o zlato a bronz.

Kánová nezačala dobrea v prvom sete jej súperka nedala šancu, keď Slovenka pri svojom podaní získala jediný bod. V druhom dejstve sa jej hra zlepšila a dostala sa aj do vedenia, no Číňanke sa podarilo otočiť priebeh a získať aj druhý set. Záverečná časť bola najvyrovnanejšia, Kánová viedlao dve loptičky, ale napokon sa jej nepodarilo zdramatizovať duel a musela sa uspokojiť so striebrom.

Na svojej siedmej paralympiáde získala piatu medailu, v zbierke má zlato zo Sydney 2000, striebro z Pekingu 2008 a dva bronzy z Atén 2004a Londýna 2012. Okrem letných hier sa zúčastnila aj na zimných, v Soči 2014 reprezentovala Slovensko v curlingu.

„Toto by mi ani vo sne nenapadlo. Myslela by som si, že už budem mať dávno po turnaji. Navyše aj začiatok turnaja bol zlý, ale potom som sa naštartovala. Forma mi gradovala a som rada, že som sa dostala až do boja o zlato,“ povedala Kánová ešte po postupe do finále. „Medaila - to je paráda. V Riu sa mi nepodarila, ale konečne ju môžem doniesť domov. Mužovi aj deťom. Staršia Ninka to vníma, bude mať sedem rokov budúci týždeň. Mám pre ňu darček. Anička je malá, má tri. Tá je len nešťastná a pýta sa, kde je mama a kedy príde,“ dodala Kánová.