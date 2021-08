Príkaz dňa pre volejbalistky Slovenska: Dnes musíte vyhrať!

Príkaz dňa znie vyhrať! Po utorkovom víťazstve nad Švajčiarskom 3:1 udržali volejbalistky Slovenska postupovú nádej pri živote.

Zverenky trénera Marca Fenoglia (51) vedia, čo musia dnes v Zadare urobiť, ak to so zopakovaním výsledku spred dvoch rokov v Bratislave myslia vážne. Jednoducho: duel s Bieloruskom (17.00, PP Dvojka) musia vyhrať!



Za víťazstvo, no predovšetkým za dva obraty v dueli so švajčiarskymi súperkami si zaslúžil celý tím pochvalu. Obrat v celom zápase z 0:1 na 3:1 a najmä za obrat vo štvrtom sete z 11:16 na 25:19. „V niektorých momentoch sme hrali naozaj dobre, inokedy sme spravili zbytočné chyby. Dôležité je však víťazstvo. Zvlášť ma teší, že sme vo štvrtom sete otočili z 11:16, zabojovali sme a otočili výsledok. Všetko je otvorené,“ boli hodnotiace slová trénera našich po dramatickej koncovke zápasu, po ktorom sa Slovenky ziskom prvých troch bodov na turnaji posunuli v tabuľke na 5. priečku pred Švajčiarky a dnes ich čaká rozhodujúca bitka o osemfinále. Slovenským volejbalistkám zaručí postup akékoľvek víťazstvo, za istých okolností môžu preniknúť do osemfinále aj po prehre 2:3.

Prehru si však ani jedna z našich nepripúšťa! „Víťazná koncovka ukázala silu tohto družstva, no Bieloruskám pôjde v poslednom zápase tiež o veľa, bude to boj o každú loptu,“ naznačila najskúsenejšia z nášho tímu blokárka Jaroslava Pencová (31). Ona, ale aj ostatné baby sa zhodli na tom, že im pomohol víťazný set v dueli s Talianskom. „Vyhraný set s Talianskom nám dodal sebavedomie, získali sme viac mentálnych síl. Verím, že budeme dnes pokračovať v tom, čo sme predviedli so Švajčiarkami,“ dodala s 19 bodmi najviac bodujúca hráčka nášho tímu Romana Krišková (28). Slovenky posledný duel s Bieloruskami v Bratislave 26. augusta 2019 vyhrali 3:2 (-22, -22, 17, 18, 14)...

Zo zadarskej C-skupiny už majú istý postup domáce Chorvátky aj Talianky, o zostávajúce dve miestenky budú bojovať okrem hráčok Slovenska a Bieloruska aj Maďarky.

dnešný program

C-skupina

17.00 (PP Dvojka):

SLOVENSKO - Bielorusko

20.00 SELČ:

Taliansko - Švajčiarsko

* istý postup do osemfinále