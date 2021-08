Nový objav v atletika: Slovenská šprintérka postúpila na MSJ do finále 100 m cez prekážky!

Slovenská šprintérka Viktória Forsterová (19) postúpila už do svojho druhého finále na juniorských majstrovstvách sveta v atletike v kenskom Nairobi.

Po hladkej stovke (6. miesto) bude bojovať o medaily aj na prekážkovej. V piatkovom I. semifinále obsadila zverenka Kataríny Adlerovej 2. miesto časom 13,59 sekundy, čo znamenalo priamy postup.

Ako informoval web Slovenského zväzu atletiky (SAZ), za vlastným slovenským juniorským rekordom z júnových majstrovstiev SR v Trnave zaostala iba o jedinú stotinku.

Devätnásťročná Forsterová vyťažila z výborného štartu (reakcia 0,137 s) i z kolízie bronzovej z MEJ 2021 v Tallinne Poľky Mariky Majewskej, ktorá zakopla na predposlednej prekážke a z jasne druhej pozície sa prepadla na šiestu.

Slovenka dosiahla v semifinálových behoch celkovo 8. najlepší výkon. Finále sa uskutoční v sobotu o 15.00 h SELČ (v Nairobi je o hodinu viac).

"Toto bolo obrovské šťastie, lebo ten beh bol hrozný. Prvá prekážka mi vôbec nevyšla, vyletela som, potom som tam skákala. S behom nie som spokojná, ale keďže Poľke sa stalo to nešťastie, tak som postúpila priamo do finále.

Je to waw, nečakala som to, strašne sa teším, ani nemám slov. Musím sa poriadne vyspať na zajtrajšie finále, aby to klaplo. Je to úžasné," citoval slovenskú reprezentantku oficiálny facebook SAZ.