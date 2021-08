Spĺňa najprísnejšie kritéria: V Bratislave oficiálne otvorili novú športovú halu!

V utorok v Bratislave oficiálne otvorili novú športovú halu, ktorá sa nachádza neďaleko štadióna Pasienky.

V ostatných mesiacoch už síce hostila viacero duelov, no do života ju uviedli až v auguste. Jej súčasťou je aj expozícia Siene slávy slovenskej hádzanej, do ktorej už uviedli 48 laureátov. Informáciu priniesol oficiálny web Slovenského zväzu hádzanej (SZH).

"Tešíme sa z toho, že sa niečo takéto podarilo, lebo za ostatných dvadsať rokov sa športoviská skôr rušili a likvidovali, a to nielen v Bratislave. To, že vznikla nová hala, je jeden z potešujúcich bodov. Rád by som to nazval v rozvoji, ale je to skôr v záchrane športu na Slovensku,“ povedal prezident SZH Jaroslav Holeša a doplnil.

"Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR sme predstavili pilotný projekt dvojhaly, ktorá je pre všetky halové druhy športu, nie však iba tímové, ale aj individuálne. Počas týždňa slúži na tréningový proces a počas víkendov na zápasy.“

Hala je majetkom SZH, no nie je vyhradená iba na hádzanú. V januári 2022 sa v nej budú konať tréningy účastníkov majstrovstiev Európy mužov.

Potešilo to aj prezidenta Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Antona Siekela.

"Teším sa, že myšlienka spred niekoľkých rokov oficiálne dnes uzrela svetlo sveta v reálnej podobe a sme pri otvorení multišportovej haly, z čoho si môže brať príklad nielen Bratislava, ale i celé Slovensko. Je to dôkaz, že keď sa spoja sily a ľudia stoja za tým, čo si predsavzali, tak sa to aj podarí naplniť.

Verím, že si nájde svojich športovcov i fanúšikov a ľudia ocenia to, že sa niekto pričinil o to, že tu hala stojí. Som presvedčený, že multišportová hala takého charakteru, ktorá vie okrem tréningov prijať extraligové i mládežnícke kluby v dlhodobých súťažiach, je receptom pre krajské a v nejakom limite aj pre okresné mestá. Svoje zázemie si tu nájdu aj individuálne športy,“ povedal Siekel.