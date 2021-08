Česi konečne odhalili detaily: Čo sa dialo v Tokiu?

Dopredu sa na to nechceli vyhovárať, ale napokon všetko odtajnili. Českí basketbalisti si počas olympijských hier v Tokiu prešli povinnou karanténou v súvislosti s koronavírusom.

Prišli tým o dva dni tréningu a jednu videoporadu. Dôvodom bol pozitívny test Američana v českých službách Blaka Schilba po úvodnom zápase a triumfe nad Iránom.

"Schilb bol pozitívny ešte v Kanade počas predolympijskej kvalifikácie. Potom nasledovalo sedem negatívnych testov a odchod do Tokia. Tam sa stal hrdinom víťazného zápasu s Iránom, ale po ňom mu vyšiel pozitívny antigénový aj PCR test. Všetci hráči museli ísť do izolácie ako jeho blízke kontakty. Pritom potvrdzovací PCR test mal Schilb negatívny a aj Japonci uznali, že je neinfekčný a nepredstavuje riziko pre spoluhráčov či súperov," vysvetlil manažér českej basketbalovej reprezentácie Michal Šob na webe iDnes.cz.

Podľa neho v prípade 37-ročného krídelníka išlo o dodatkové vyplavenie zvyškov vírusu z nákazy v Kanade a citlivý japonský test ich zachytil. Bol to zrejme následok pozápasovej záťaže a časového posunu. "Dva dni boli títo dvojmetroví chlapi na šiestich metroch štvorcových bez možnosti regenerácie a tréningu. Zomkli sa však a zápas proti Francúzom zvládli s vztýčenou hlavou," doplnil Šob.

"Negatívne nás to ovplyvnilo, ale neplakali sme. Ukázali sme tímovú silu," podotkol izraelský tréner českej reprezentácie Ronen Ginzburg. Za hráčov sa k situácii na tlačovej konferencii v Prahe vyjadril Lukáš Palyza: "Po jedinom tréningu sme si povedali, že zabojujeme a ovplyvníme to, čo môžeme ovplyvniť. Všetci sme sa nastavil tak, ako keby sa nič nedialo. Nechceli sme o tom priamo na mieste informovať, aby to nevyznelo ako výhovorka v prípade prehier."

Česi po triumfe nad hráčmi Iránu (84:78) skutočne prehrali ďalšie dva zápasy s vysokými favoritmi Francúzmi (77:97) a Američanmi (84:119) a s olympijským turnajom sa rozlúčili už po základnej skupine. V ich prípade však platilo, že už postup medzi 12 najlepších tímov pod piatimi kruhmi bol veľkým českým víťazstvom. Francúzi a Američania sa neskôr stretli vo finále a americký výber hráčov z NBA triumfoval 87:82.