V slovenskom športe sa rozpadol prominentný vzťah: Rozchod Šramkovej s Likérom

bratislava - Toto nikto nečakal! Tenistka Rebecca Šramková (24) spôsobila na sociálnych sieťach obrovský rozruch. Sčista-jasna totiž oznámila rozchod s úspešným trénerom rýchlostných kanoistov Petrom Likérom (37).

Dvojica sa spolu dala dohromady v čase, keď mala nádejná tenistka len 20 rokov. Tridsiatnik Likér bol v tom čase tesne po rozchode so strelkyňou Dankou Bartekovou. Vzťah so Šramkovou mu vydržal takmer 5 rokov. Po návrate z olympiády, na ktorej náš štvorkajak pod Likérovým vedením získal bronz, sa na svetlo sveta dostali nečakané správy.

Nečakané rozhodnutie po zisku titulu: Slovenská tenistka ukončila kariéru!

„S Petrom Likérom sa naša spoločná cesta po viac ako 4,5 roku, bohužiaľ, rozdelila. Rozišli sme sa v dobrom. Myslím, že by sme obaja chceli, aby bolo všetko tak ako predtým, momentálne to však nie je,“ uviedla na instagrame 441. hráčka rebríčka WTA v singli Šramková a pokračovala: „Nechcem, aby vznikali v blízkej budúcnosti nejaké nedorozumenia, najmä kvôli našim športovým kariéram. Oznamujem to preto verejne. Dúfam, že budete rešpektovať naše súkromie.“

Nový Čas v tejto súvislosti oslovil aj samotného Likéra, ktorý sa zmohol len na strohý komentár. „K súkromným veciam sa vyjadrovať nebudem. Je to záležitosť medzi dvoma dospelými ľuďmi. Budem rád, keď budete rešpektovať naše súkromie,“ povedal Likér pre Nový Čas.