Attila Végh žiari šťastím: Na sociálnej sieti oznámil novinku

Attila Végh (36) sa pochválil na instagrame fotkou bruška svojej ženy Natálky, ktorá čaká druhý prírastok do rodiny.

K synčekovi Attilkovi tak čoskoro pribudne súrodenec. ,,Je to obrovská radosť, je to ako keď som sa prvýkrát dozvedel, že čakáme bábätko. Oznámili sme túto správu, takže všetko je v porádečku. Nevieme či to bude chlapček alebo dievčatko, je nám to prakticky jedno, hlavne nech je to zdravučké," konštatoval šampión prestížnej americkej MMA organizácie Bellator.

Ku gratulantom sa na sociálnej sieti okamžite pridali aj známe osobnosti ako Rytmus, Monika Bagárová a mnoho iných. ,,Všetkým krásne ďakujeme, sme veľmi radi, že sme mohli takúto super novinku zdielať so všetkými," dokončil Végh.

Attila je známy tým, že sa snaží všetok voľný čas tráviť pri rodine, ak ostane čas, tak rád chodí s kamarátmi na ryby. Aktuálne ho ako hlavného trénera Spartakus Fight Gymu čaká príprava borcov na Oktagon 27, kde sa predstaví v hlavnom zápase jeho dlhoročný kamarát Ivan Buchinger, ktorý bude bojovať o druhý titul organizácie Oktagon proti Vojtovi Barboríkovi.

S Ivanom sa Attila učil o MMA všetko vrátane základov. Ako chlapci si prešli rôznymi turnajmi a spoločne to dotiahli až na profesionálny vrchol. Aj v rodine Ivana Buchingera nedávno potešila krásna správa, že s priateľkou čakajú druhého potomka. ,,Veľmi sa teším na spoločné kočíkovanie. Gratulujem mu a teší ma, že budeme mať dve detičky, presne ako sme to mali v pláne," konštatoval šampión Oktagonu a jeden z najskúsenejších MMA zápasníkov na Slovensku.