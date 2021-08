Jamajčan takmer zmeškal preteky, teraz vyhľadal svoju záchrankyňu

Za zlatú medailu v behu na 110 m cez prekážky totiž vďačí aj jednej dobrovoľníčke.

Parchment pred semifinálovým behom totiž nastúpil do nesprávneho autobusu, ktorý ho priviezol miesto atletického štadióna k plaveckému bazénu. Vzdialenosť bola veľká. Ak by čakal na správny autobus, štart pretekov by zmeškal. Bezmocný tak zháňal pomoc. A našiel ju. Jedna z dobrovoľníčok mu dala peniaze na taxík. A hoci porušila koronavírusový protokol, práve vďaka nej Jamajčan stihol semifinále, z ktorého postúpil do finále a napokon získal zlato.

Hansle však nezabudol a vydal sa hľadať dobrovoľníčku. A našiel ju. Venoval jej tričko, ukázal medailu a tiež vrátil peniaze. Video na sociálnej sieti vyvolalo vlnu emócii.

At the Olympics, Jamaican hurdler @ParchmentHansle accidentally showed up to the wrong venue for his race.



A young woman gave him taxi money to get to the right stadium.



He won gold.



Then, he tracked down the woman to say thank you.



It's beautiful.pic.twitter.com/rbuOX7eHm2