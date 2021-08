Česká atlétka Helceletová: Erotické foto aj s tehotenským bruškom

Hoci jej športovú kariéru prerušili materské povinnosti, českú bežkyňu cez prekážky Denisu Helceletovú (34) stále na sociálnych sieťach sleduje množstvo fanúšikov.

Je to aj preto, lebo česká atlétka patrí k najsexi športovkyniam a rada sa na internete objavuje aj v šteklivých pózach. Problém jej nerobí ani nahota. Podporuje ju pritom manžel Adam Sebastian (29), ktorý je autorom mnohých fotiek s nádychom erotiky.

„Bývali to pekné časy. On to práveže chcel. Hovorila som mu, nedávaj to tam. On je taký exhibicionista,“ pousmiala sa úspešná atlétka v rozhovore pre Český olympijský tím.

Helceletová vychováva s manželom dcérku Evelin a onedlho sa stanú rodičmi opäť. A pár erotických fotiek už ponúkla atlétka aj s tehotenským bruškom.