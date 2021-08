Víťazi Slovakman Triathlon prepisovali v Piešťanoch rekordy

Celkovo až 285 účastníkov z piatich krajín sa predstavilo na 19. ročníku Slovakman Triathlon.

Preteky v klasickom dlhom triatlone absolvovalo 179 jednotlivcov a 26 štafetových tímov. Súťaž bola opäť havajsky náročná, zorganizovaná v ideálnych piešťanských podmienkach a plná traťových rekordov.

Železným kráľom triatlonu Slovakman sa pre rok 2021 stal Luxemburčan Olivier Godart, ktorý dal do pozoru zvyšok štartového poľa. Podarilo sa mu vytvoriť nový traťový rekord a s fantastickým časom 08:09:22 si po dvoch strieborných priečkach odniesol vytúžené prvenstvo v absolútnom poradí.

„Do Piešťan som prišiel s jasným cieľom a tým bolo zlomiť hranicu osem hodín, ale tiež vyhrať. Na tento deň som sa pripravoval už od decembra minulého roka a bral som to veľmi vážne. Som veľmi šťastný, som naozaj veľmi hrdý a ďakujem všetkým, ktorí pripravili tieto skvelé preteky,“ povedal Olivier Godart, ktorý na Slovakman Triathlon nedá dopustiť, aj keď sa mu nepodarilo zlomiť magickú osemhodinovú hranicu.

Staro-novou rekordmankou v Piešťanoch sa stala Češka Simona Křivánková, ktorá okrem prekonania osobného najlepšieho času znova zaútočila aj na traťový rekord. Ten prekonala o 13 minút a s finišom 08:56:19 tak s prehľadom ovládla ženskú kategóriu elite. „Podarilo sa mi splniť si svoj cieľ a tým bol opäť rekord trate. Stlačila som to pod deväť hodín. Musím povedať, že som si to veľmi užila. Sú to presne tie preteky, na ktoré budem dlho spomínať,“ prezradila spokojná a usmiata Simona Křivánková.