Sex na olympiáde? Česká oštepárka sa podelila o svoj nepríjemný zážitok

Sex na olympiáde? Česká oštepárka Nikola Ogrodníková (30) prispela do debaty svojimi skúsenosťami z Tokia.

Hoci organizátori OH v Tokiu zakázali športovcom v rámci opatrení proti pandémii Covid-19 fyzickému kontaktu, do izieb dali športovcom postele z kartónu, pre istotu rozdali aj tento rok medzi športovcami kondómy.

"Kto chce mať sex, ten sa vynájde. Asi by sa to dalo nejako urobiť, nie je to tu tak strážené. Niekedy mi prišlo, že ľudia tu nie sú kvôli pretekom, ale skôr pre zážitky," vravela Ogrodníková v relácii Signály z Tokia. A pridala aj jednu vlastnú skúsenosť z Tokia.

"Bola som veľmi prekvapená, keď som, napríklad, išla do jedálne a muži sa na mňa pozerali ako na lovnú zver. Bolo to dosť nepríjemné," dodala česká oštepárka.