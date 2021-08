Buchinger sa teší na titulový boj v hlavnom meste: Sme športovci a nie herci

Foto

Ivan Buchinger sa pripravuje na dôležitý zápas v rámci kariéry proti Vojtovi Barboríkovi, ktorý môže priniesť historický prelom. Ak by totiž Slovák zvíťazil, stal by sa prvým zápasníkom Oktagonu, ktorý by mal na konte dva tituly, keďže ten v ľahkej váhe už získal.