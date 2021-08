Tréner Matej Spišiak o Maťovi Tóthovi: Bola to fantastická kariéra

Rozprávkový koniec sa nekonal. Slovenský chodec Matej Tóth (38), ktorý ukončil svoju bohatú kariéru, nezískal na OH v Tokiu v chôdzi na 50 km vytúženú medailu. Obhajca zlata z OH 2016 z Ria skončil na 14. mieste.

Tóth tak definitívne ukončil svoju pozoruhodnú kariéru. Rozlúčil sa s ňou pod piatimi olympijskými kruhmi v Sappore, kde na svojej záverečnej päťdesiatke obsadil 14. miesto.

Tridsaťosemročný slovenský atlét avizoval, že skončí po tokijskej olympiáde už v roku 2019. Potom však zasiahla svet pandémia koronavírusu, Medzinárodný olympijský výbor (MOV) vlani v marci presunul najväčší športový sviatok na leto 2021 a tak obhajca zlata z Ria de Janeiro 2016 zvažoval, či sa vôbec na hrách zúčastní. Síce odloženie hier z celkového pohľadu privítal, no z osobného si spočiatku nevedel predstaviť, že by mal predĺžiť prípravu ešte o jeden rok. Nakoniec sa rozhodol pokračovať, na jeseň v Dudinciach (3:41:15 h) splnil s rezervou olympijský limit a do Tokia prišiel opäť ako obhajca zlata.

Na vôbec poslednej "päťdesiatke" v olympijskej histórii sa dlho držal v popredí, ale kríza na 30 km ho odsunula z bojov o medaily. "Boli to určite jedny z najťažších pretekov a asi by som ich ani nedokončil, ak by som nemal motiváciu. Na štyridsiatich kilometroch som mal pocit, že to nedám, ak by tam nebola tá obrovská motivácia prísť do cieľa a ukončiť to so cťou. Som sklamaný, ale bolo to so cťou a môžem sa každému pozrieť do očí, že som spravil maximum. Bolo to najviac, čo som mohol spraviť," povedal Tóth.

Tóth spolupracoval od roku 2013 s trénerom Matejom Spišiakom, s ktorým dosiahli najväčšie úspechy: "Môžem Maťovi len poďakovať, že v 38 rokoch potiahol takúto kariéru až sem a vytiahol mladých na olympiádu. Aj dnes sa až do záveru bil o tú špicu. Osem rokov spolupráce nemôžem hodnotiť inak len úspešne. Na začiatku to nebolo ľahké, bolo tam veľa otáznikov a nedôvery okolo nás. Ale veril som, že keď sa spoja správne póly, tak to pôjde, začalo to šliapať a išlo to až doteraz. Ja tú kariéru hodnotím fantasticky, nič lepšie som si nemohol priať, bol som pri tom najlepšom, čo slovenská atletika a chôdza vyprodukovali. Som za to strašne šťastný. Maťo je vo všetkých smeroch detailista, má obrovský prehľad a aj na sklonku kariéry veľa študuje. A samozrejme má ten talent, ktorý bol podporený stopercentnou tréningovou prácou, a vtedy môžete urobiť aj olympijského šampióna."

Jedným z jeho nasledovníkov by v budúcnosti mohol byť Miroslav Úradník, ktorý sa v Sappore predstavil na 20 km trati: "Maťo Tóth mi počas kariéry veľmi pomáhal a myslím si, že sme sa podporovali v tréningoch pred olympiádou vzájomne. Nesmierne si ho cením za jeho rady, za všetko čo mi doposiaľ dal a som veľmi rád, že som mohol popri takom človek trénovať." Tóthovu kariéru ocenili aj rýchlostní kanoisti, ktorí v Tokiu bojujú o medaily v K4.

"Podľa mňa sa rozlúčil pekným umiestnením, museli to byť ťažké preteky. Mal krásnu kariéru a prajem mu, nech si užije športový dôchodok," povedal Adam Botek. "Maťa sme sledovali, nie je mu čo vytknúť. Som presvedčený, že pre úspech urobil všetko, jeho preteky sú extrémne ťažké a každú olympiádu nemôžete vyhrať. Maťo môže byť na seba hrdý," dodal Erik Vlček.