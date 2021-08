Štvorkajak splnil úlohu: S druhým najrýchlejším časom priamo do semefinále

Slovenský štvorkajak v zložení Samuel Baláž, Denis Myšák, Erik Vlček, Adam Botek splnil cieľ a na OH 2020 v Tokiu sa prebojoval priamo do sobotňajšieho semifinále K4 na 500 m.

Slováci mali pomalší štart, ale v závere zmazali manko a ušetrili aj niekoľko síl.

Slováci finišovali v druhej rozjazde druhí so stratou 149 tisícin na víťazných Španielov a nemuseli absolvovať štvrťfinále. V sobotňajšom semifinále sa predstavia dopoludnia, štart je na programe pred 03.30 SELČ.

"Cieľ sme splnili, v semifinále musíme zopakovať takúto istú jazdu. V závere som videl, že sme len dve lode. Nebola to ľahká jazda, chceli sme skúsiť prvý ostrý štart," povedal Baláž v cieľových priestoroch.

Baláž s Botekom sa po štvrtkovom štarte v K2 na 1000 m museli rýchlo preorientovať na novú úlohu, regeneráciu nepodcenili: "Po včerajších pretekoch nasledoval odpočinok, masáž a regenerácia. Dobre sme sa najedli, doplnili sme sacharidy a energiu. Čo sa jedla týka, všetko je tu dobré, ale snažíme sa brzdiť. Ale posledný deň to roztočíme aj v jedálni," dodal Baláž s úsmevom.

Slovenský štvorkajak mal v rozjazde pomalší štart a po úvodnej 250-ke figuroval na štvrtom mieste. V druhej časti trate však dokázal vystupňovať tempo, prepracoval sa na druhú pozíciu a vo finiši dorážal aj na španielsku loď. "Nie sme štartéri ako Španieli, ktorí majú v lodi troch dvestovkárov. Zajtra sa pokúsime odštartovať lepšie. My nemáme najsilnejší štart už od roku 2019. Snažíme sa to vylepšiť, ale top štartéri ako Španieli a Nemci nebudeme. Ale sme silní inde," povedal Botek.

Jeho parťák Vlček videl štart dobre, ale neskôr mu tréneri ozrejmili, že nebol ideálny: "Zdalo sa mi, že sme štart chytili dobre, podľa mňa to bolo celkom fajn. Ale potom mi z brehu povedali, že sme zaostali. Ale ostatní sú dobrí štartéri, my to musíme dohnať inde. Ale išli sme plynulo, držali sme si tempo. Maďari to vzdali relatívne rýchlo a potom aj Rusi. To som si už bol istý, že postup je náš. Teší ma to, lebo sú tu ťažké podmienky."

Slovenská káštvorka dosiahla v rozjazdách celkovo druhý najrýchlejší čas, čo je prísľub pred semifinále. Pred jazdou cítil Botek únavu, ale podarilo sa mu ju eliminovať: "Ja som bol po pretekoch v K2 na masáži, bol som v ľadovom bazéne a doplnil som si energiu stravou. Potom som sa snažil oddychovať v chládku. Po pretekoch sme museli robiť iné veci ako Denis a Erik, ale veľký rozdiel tam nebol. Teraz pred rozjazdou som ešte cítil únavu, ale podarilo sa mi ju rozjazdiť."