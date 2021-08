Rozlúčka bez olympijského lesku: Matej Tóth medailu v Tokiu nezískal

Rozlúčka bez olympijského lesku. Slovenský chodec Matej Tóth (38) neobhájil na OH v Tokiu v chôdzi na 50 km zlatú medailu.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Vo svojej kariérnej rozlúčke skončil olympijský víťaz z roku 2016 z Ria de Janeiro na 14. mieste. Tóth sa nevyhol približne na 30 km kríze, po ktorej začal strácať kontakt s vedúcimi pretekármi.

Zlato si napokon v Sappore vybojoval časom 3:50:08 hod. Poliak Dawid Tomala. Striebro získal Nemec Jonathan Hilbert, bronz Kanaďan Evan Dunfee. Tóth mal v cieli stratu 6:15 min na Poliaka Tomalu.

Tomala sa stal historicky posledným víťazom "päťdesiatky", keďže táto disciplína po OH 2020 vypadne z programu hier. Tóth, pre ktorého to boli pravdepodobne posledné preteky v kariére, prvých 30 km figuroval v popredí, no potom dostal krízu a o medaily nebojoval.

V úvode pretekov sa dostal na čelo Číňan Ja-tung Luo, ktorému vedenie vydržalo asi štyri kilometre. Potom ho vymenil držiteľ svetového rekordu Francúz Yohann Diniz. Po chvíli ho však rovnako ako pred piatimi rokmi v Riu postihli zažívacie problémy a musel zamieriť na toaletu. Hoci sa vrátil a za Luom zaostával iba o pol minúty, vzápätí mal opäť ťažkosti, spomalil, a po 10 km figuroval na chvoste poradia. V popredí sa držal Luo s 25-sekundovým náskokom pred prenasledovateľmi, medzi ktorými bol aj Tóth. Slovenský obhajca zlata išiel v pohode a šetriac sily udržiaval tempo skupinky. Jeho krajan Morvay zaostával a bol medzi poslednými.

Po 20 kilometroch Luo prišiel o svoj náskok. Skupinku, ktorú viedli Tóth s Poliakom Dawidom Tomalom, ho dostihla a na medzičase mal k dobru už iba sekundu. Medzitým predviedol pozoruhodný návrat Diniz, ktorý sa posunul o 14 priečok a s mankom necelej minúty bol 44. Na predných priečkach pokračoval Tóth, ktorý dokonca nakrátko prevzal líderskú pozíciu, no prenechal ju Tomalovi a stiahol sa do hlavného balíka. V polovici pretekov bol siedmy, na prvé miesto sa dostal Fín Partanen. Morvay bol s mankom 4:11 minúty na 50. mieste. V stíhacej jazde pokračoval Diniz, ktorý zmazal stratu na dve sekundy, no keď sa už zdalo, že by mohol prehovoriť do celkového poradia, opäť zastal. Po krátkej pauze pokračoval, ale nabral poriadnu stratu a napokon z pretekov odstúpil.

Po 30 km bol na čele Tomala, Tóth začal čoraz viac zaostávať a prepadol sa hlbšie do poľa s desaťsekundovou stratou na Poliaka. Ten bol po 32 km suverénny a pred zvyškom mal náskok takmer minútu, ktorý postupne zveľadil na 1:46 min, Tóthovi zrejme dochádzali sily a prepadával sa čoraz hlbšie, jeho strata narástla na viac ako dve minúty.

Desať kilometrov pred cieľom aj Tomalovi dochádzali sily, ale komfortný náskok troch minút mu dovolil zmierniť tempo, o zvyšné pódiové miesta bojovali siedmi chodci. Tóth nabral stratu sedem minút a bolo jasné, že na medailu nedosiahne, navyše, začalo sa na ňom prejavovať vyčerpanie. V záverečných kilometroch už bolo o víťazovi rozhodnuté, o striebro bojovali Hilbert s Marcom Turom, no Španiel na posledných metroch "odpadol" a predbehol ho Dunfee. Tóth s vypätím síl dokončil preteky na 14. mieste.

Chôdza - muži, 50 km:

1. D. Tomala (Pol.) 3:50:08, 2. J. Hilbert (Nem.), 3. E. Dunfee (Kan.), 4. Marc Tur (Šp.)... 14. Tóth (SR) +6:15