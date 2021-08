Sen o medailách sa rozplynul už v semifinále: Baláž s Botekom až na desiatom mieste!

Slovenský dvojkajak v zložení Samuel Baláž (22), Adam Botek (24) si napokon na OH v Tokiu vybojoval v K2 na 1000 m desiate miesto, čo je určite sklamaním.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Vicemajstri Európy z Poznane skončili v druhom semifinále až na poslednom šiestom mieste s vyše trojsekundovou stratou na úradujúcich majstrov sveta Nemcov Maxa Hoffa s Jacobom Schopfom. Baláž s Botekom sa tak predstavili "iba" v B-finále.

V ňom skončili na druhom mieste. Za tandemom Roman Anoškin, Maxim Spesivcev reprezentujúcim Ruský olympijský výbor (ROC) zaostali takmer o poldruhasekundy. V konečnom hodnotení to znamená pre Slovákov desiate miesto.

Zlatú medailu v K2 na 1000 m získal austrálsky dvojkajak v zložení Thomas Green, Jean van der Westhuyzen. Vo finále triumfoval systémom štart-cieľ s náskokom 0,304 s pred majstrami sveta Nemcami Maxom Hoffom a Jacobom Schopfom. Bronz pre Česko vybojovali Radek Šlouf s Josefom Dostálom.

"Čakali sme viac, výsledky naznačovali, že máme na to, aby sme bojovali s najlepšími. Semifinále nám však nesadlo, s B-finále sa to nedá porovnať, tak sme si to aspoň trochu vynahradili," uviedol Baláž pre RTVS.

"Dnes boli iné podmienky, fúkal nám bočný vietor. Trochu sme to prepálili a na posledných 150 m nám to nevyšlo. Pokazili sme jednu jazdu, tú najdôležitejšiu, čo je škoda. Je to však naša prvá olympiáda, takže sa môžeme poučiť," zdôraznil Botek.



muži - A-finále K2 na 1000 m:

1. Thomas Green, Jean van der Westhuyzen (Austr.) 3:15,280, 2. Max Hoff; Jacob Schopf (Nem.) 3:15,584, 3. Radek Šlouf. Jozef Dostál (ČR) 3:16,10, 4. Bence Nadas, Bálint Kopasz (Maď.) 3:16,535, 5. Max Brown, Kurtis Imrie (Nový Zél.) 3:17,267, 6. Francisco Cubelos, Inigo Pena (Šp.) 3:17,327, 7. Mikita Borikov, Oleg Jureňa (Biel.) 3:17,769, 8. Cchung-kchang, Pu Tching-kchaj (Čína) 3:19,612.

B-finále:

1. Roman Anoškin, Maxim Spesivcev (ROC) 3:19,680, 2. Samuel BALÁŹ, Adam BOTEK (SR) 3:21,087, 3. Samuele Burgo, Luca Beccaro (Tal.) 3:22,408 .