Baláž s Botekom pred bojmi o medailu: Musíme podať životný výkon

Slovenskí reprezentanti v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláž (22) a Adam Botek (24) sa v prvý deň súťaží v K2 na 1000 m chceli vyhnúť štvrťfinálovej jazde, aby si ušetrili viac síl na rozhodujúce preteky.

V stredajšej rozjazde sa im to nepodarilo, keď finišovali na treťom mieste, no následne si bez problémov postrážili postup do semifinále. V ňom ich čaká ťažký boj a zhodne tvrdia, že na prienik medzi najlepšiu osmičku olympiády v Tokiu potrebujú podať životný výkon.

Vicemajstri Európy z Poznane obsadili v rozjazde 3. miesto. Síce mali výborný štart a po polovici trate figurovali na čele, no na druhej päťstovke sa pred nich dostali Austrálčania Thomas Green, Jean van der Westhuyzen, ktorí vytvorili najlepší olympijský čas, a majstri sveta Maxom Hoff a Jacob Schopf z Nemecka. Prvé dve lode išli priamo do semifinále. K rýchlemu času prispel aj vietor do chrbta.

"Teším ma, že sme konečne pretekali, pretože sme v Japonsku už dlho aj s kempom a dňami strávenými v dedine bez súťaže. Rozjazda nebola ľahká, dostali sme dve najrýchlejšie lode, ktoré sú v štartovom poli, skončili sme tretí a museli sme si dať povinnú jazdu vo štvrťfinále. Časy boli rýchle, veď v našej rozjazde bol najlepší olympijský čas. Včera zase padol svetový rekord. Je tu rýchla voda a ten vietor tomu pomôže," povedal Baláž.

Slovenský dvojkajak tak musel absolvovať aj štvrťfinále, v ktorom skončil druhý so stratou necelej sekundy na ďalší austrálsky tandem Riley Fitzsimmons, Jordan Wood. "Mali sme tam rezervu, keďže sme vedeli, že z tohto štvrťfinále by sme mali postúpiť. Najväčší favoriti boli Austrálčania, my a Maďari. Nechceli sme odpisovať ani ďalších, ale snažili sme sa to kontrolovať a sme v semifinále," povedal Botek, podľa ktorého im nakoniec štvrťfinálová jazda môže prospieť: "Možno nám pomôže, keďže pretekári v ostatných lodiach už išli aj v K1 a tým sme mali nevýhodu."

Baláž s Botekom v tomto roku dosiahli medailové umiestnenie na oboch vrcholných podujatiach, na ktorých štartovali a aj v Tokiu by sa chceli pobiť o cenné kovy. Najprv však musia zvládnuť štvrtkové semifinále, z ktorého sa do A-finále prebojujú štyri najlepšie lode.

"Všetci sa budú chcieť dostať do boja o medaily, takže zajtra musíme v semifinále predviesť životný výkon," zdôraznil Baláž. "Sme na to pripravení. Dúfam, že tieto dva štarty nám nezobrali veľa energie, pretože to počasie je pekelné. Zajtra má fúkať mierny protivietor, čo by nám mohlo sedieť. Musíme sa dobre vyspať, zregenerovať a pripraviť na semifinále," uviedol Botek.

V kanoistickom centre Sea Forest Waterway panujú niekoľko dní vysoké horúčavy a tak sa pretekári ihneď po vystúpení z lode musia chladiť. "Je cítiť, že keď si dáte ten ´kilák´ naplno, tak zavaríte svoj organizmus, ktorý je potom extrémne prehriaty. Takže sa musíme hneď chladiť ľadom, vestami a oblievať sa studenou vodou. Máme k dispozícii aj bazén, treba s tým bojovať," dodal Baláž.