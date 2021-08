Makojev neuspel ani na tretí pokus proti Najfonovovi: Dostane šancu v repasáži?

Slovenský reprezentant v zápasení voľným štýlom Boris Makojev (28) neuspel ani na tretí pokus proti Arturovi Najfonovovi.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

V úvodnom kole olympijského turnaja v Tokiu v kategórii do 86 kg s ním prehral 0:6 na body a Rus tak upravil vzájomnú bilanciu na 3:0 vo svoj prospech. Vicemajster sveta z Paríža 2017 a bronzový medailista z ME 2020 v Ríme teraz bude čakať na to, či sa predstaví v repasáži.

Najfonov mal od úvodu navrch, po prvej perióde viedol 2:0 po tom, ako úspešne zaútočil na nohu Makojeva a podarilo sa mu ho vytlačiť zo žinenky. V druhej časti pridal ďalší dvojbodový zápis po podobnom útoku. Slovenský reprezentant predviedol počas celého zápasu jediný útok, ktorý však nebol úspešný. V závere už musel riskovať, no bodovať dokázal opäť len úradujúci majster Európy. "Vedel som, že bude útočiť na pravú nohu, ale aj tak som mu to dovolil. Neviem, čo sa stalo, neurobil som to dobre," povedal Makojev po zápase.

Dvadsaťosemročný slovenský zápasník tak zažil neúspešný debut pod piatimi kruhmi. Na repasáž potrebuje pomoc Najfonova, ktorý by musel v stredu postúpiť do finále. Vo štvrťfinále prešiel cez Turka Osmana Göcena, v semifinále ho čakal Iránec Hassan Jazdaničarati. "Necítim sa vôbec dobre. Bol som dobre pripravený, jeden zápas to pokazil. Možno pôjdem do repasáže, ale neviem, či sa to podarí, lebo Najfonov má veľmi dobrých súperov".

Ruský zápasník pôsobil oveľa sebavedomejšie, pomohlo mu aj to, že jeho súpera v úvode napomenuli za pasivitu. "Nedával mi kyslík, držal ma na dištanc. Urobil som len jeden útok za šesť minút, to je veľmi málo," uviedol sklamaný Makojev.

Obaja muži nastúpili proti sebe po tretí raz. Vlani na ME v Ríme zvíťazil Najfonov 3:0 a tento rok na rovnakom podujatí vo Varšave dokonca 9:0. "Chcel som, aby som mu nedal možnosť na jeho útok, ale urobil to rovnako ako aj vo Varšave a v Ríme," dodal slovenský olympionik.