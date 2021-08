Trpké priznanie šprintéra Jána Volka: Dva rozbehy a ide sa domov!

Dva rozbehy a ide sa domov! Slovenský šprintér Ján Volko (24) po stovke neuspel ani v rozbehu na 200 m na olympijských hrách v Tokiu a nepostúpil do semifinále.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

V druhom zo siedmich rozbehov skončil šiesty výkonom 21,21 s. Po diskvalifikácii Čecha Jana Jirku pre prešľap do inej dráhy sa neskôr posunul na piate miesto, čo celkovo stačilo iba na 42. pozíciu v konkurencii 49 dvojstovkárov.

Dvadsaťštyriročnému Volkovi nevyšla jeho dvojnásobná olympijská premiéra podľa predstáv. Na stovke ani dvojstovke nedosiahol výkony ani na úrovni sezónnych maxím a v oboch prípadoch sa lúčil už po rozbehoch. Na stovke skončil na 46. mieste spomedzi 78 štartujúcich. Treba dodať, že zverenec trénerov Nade Bendovej a Róberta Kresťanka pre zranenie na vnútornej strane ľavého stehna 2. júna na mítingu P-T-S v Šamoríne až do OH v Tokiu štartoval len jediný raz, 27. júna v rozbehu a vo finále na 200 m na majstrovstvách SR v Trnave.

"Nebežal som dobre, podobalo sa to stovke. Dal som do toho všetko ako vždy, no dúfal som v lepší čas,“ komentoval Ján Volko svoje vystúpenie na 200 m na facebookovom profile Slovenského atletického zväzu. "Aj som sa dobre cítil, aj som si viac veril ako na stovke, ale nešlo to. Bolo teplo a vietor, ale nebudem sa vyhovárať. Jednoducho som to nezvládol," sebakriticky dodal pre RTVS.

Premiéra na olympijských hrách napĺňa Volka hrdosťou, ale po nevydarených vystúpeniach sa pocity v ňom miešajú. Držiteľ medailového kompletu z halových majstrovstiev Európy na 60 m si to v Tokiu predstavoval trochu inak. "Účasť na olympiáde je môj splnený sen a každý beh navyše okrem rozbehov by bol krásny bonus. Teším sa, že som mal možnosť štartovať v Tokiu, ale mrzí ma, že som ju nevyužil lepšie. Ťažko sa mi to hodnotí, musíme to zhodnotiť s trénermi. Dúfam, že ešte zabojujem o dobré časy v tejto sezóne," dodal slovenský rekordér vo všetkých hladkých šprintoch.