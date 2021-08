Zapletalovej sen o finále sa rozplynul: Som sklamaná, neviem, čo sa stalo

Slovenská atlétka Emma Zapletalová (21) sa na OH v Tokiu neprebojovala do finále behu na 400 m prekážok.

V pondelňajšom druhom semifinále skončila na šiestej priečke časom 55,79 sekundy.

Do finále postúpili prvé dve bežkyne zo všetkých troch semifinále plus dve najrýchlejšie pretekárky s časom. Úradujúca európska šampiónka do 23 rokov v hustom daždi na Olympijskom štadióne zaostávala od začiatku, nevyšla jej ani záverečná zákruta a v cieľovej rovinke sa nepriblížila k postupu. Zabehla o 79 stotín sekundy horší čas než v rozbehu.

"Som sklamaná, chcela som si napraviť chuť z rozbehov. Absolútne mi to nevyšlo, neviem vôbec, čo sa stalo. Absolútne nie som spokojná. Dážď bol nepríjemný, ale všetky sme mali rovnaké podmienky. Nevyšiel mi rytmus, od začiatku som strácala a išla som pomaly. Trémy som sa už zbavila a tešila som sa na tieto preteky. Bol to však jeden z mojich najmenej vydarených behov. Som ešte mladá, zbieram skúsenosti, uvidíme, čo bude ďalej," povedala 21-ročná Zapletalová pre RTVS.





Ženy - 400 m prek. - II. semifinále:

1. Sydney McLaughlinová (USA) 53,03 s, 2. Gianna Woodruffová (Pan.) 54,22, 3. Anna Ryžykovová (Ukr.) 54,23, ... 6. Emma ZAPLETALOVÁ (SR) 55,79.