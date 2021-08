Jány v ľubovolnej malokalibrovke trinásty, finále mu ušlo

Slovenský strelec Patrik Jány (24) nepostúpil na olympiáde v Tokiu do finále disciplíny ľubovoľná malokalibrovka 3x40. V kvalifikácii obsadil 13. miesto výkonom 1172-61x.

Na poslednej postupovej ôsmej priečke skončil Bielorus Juri Ščerbacevič výkonom 1176-55x. Jány tak nezopakoval finálovú účasť z disciplíny vzduchová puška na 10 m, v ktorej obsadil 7. priečku.

"Nemôžem povedať, že to bolo moje najlepšie vystúpenie. Nevyvaroval som sa chýb, ale nebolo ich tak veľa, ako sa ukázalo pri výsledku. Chýbalo mi trochu šťastia v polohe kľačmo. Každý kto trochu zabŕdol do streľby vie, čo znamená 9,99 a dnes sa to so mnou ťahalo celú súťaž. Štyri body pri tejto disciplíne nie sú veľa. Celkovo som spokojný, ale s trochou šťastia to aj dnes mohlo byť finále," povedal Jány po pretekoch.



Ľubovoľná malokalibrovka 3x40 - muži:

kvalifikácia: 1. Sergej Kamenskij (ROC) 1183-78x, ..., 13. Patrik JÁNY 1172-61x.